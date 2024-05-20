Так вы сможете позаботиться о том, чтобы ваш четвероногий друг точно знал, куда можно сходить в туалет, или умел правильно проситься во двор, чтобы сделать свои дела там. Вам понадобится много терпения, но есть немало действенных советов, которые помогут, рассказывает Pets24.

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Когда начинать приучать щенка к туалету?

Прежде чем узнать, как научить щенка ходить в туалет, нужно определиться, с какого возраста начинать дрессировку в этом направлении. Если вы приобрели домашнего любимца у заводчиков, то ему точно не менее 2 – 3 месяцев. Это идеальный возраст, чтобы приучать к хождению в туалет.

Нужно понимать, что в таком возрасте когнитивные функции животного еще не развиты, поэтому процесс обучения может быть долгим. Владельцу любимца стоит набраться терпения и снисходительно относиться к собственному четвероногому другу.