Однозначного ответа на это ветеринары не дают, ведь все индивидуально. Однако, специалисты имеют несколько советов и обращают внимание на риски. Поэтому, какие орехи ядовитые для собак, а какие можно иногда потреблять, рассказывает Pets 24.

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Можно ли собакам орехи?

Хотя орехи приносят много пользы для здоровья при включении в рацион человека, долгосрочное влияние употребления орехов на здоровье собак до сих пор остается неизученной областью. Преобладающая теория заключается в том, что орехи слишком калорийны и жирны для собак и что они не должны быть постоянной частью их рациона. Кроме токсичности и вероятного набора веса, орехи из-за своего небольшого размера могут вызвать удушье или закупорку кишечника.

Учитывая индивидуальные различия в пищевых потребностях домашних животных и потенциальную аллергию, рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром, прежде чем давать орехи, или любую другую новую пищу вашему любимцу. Стоит вводить новые продукты постепенно и в небольших количествах, чтобы отслеживать любые аллергические реакции.

Время от времени давать собаке несколько орехов не нанесет ей вреда. Единственное, что нужно знать, это какие именно орехи можно есть вашей собаке.

Какие виды орехов безопасны для собак

Арахис

Можете побаловать этим снеком любимца, но при нескольких условиях. Орех должен быть очищенным, без специй, не жареным. Арахисовым маслом собак лучше вообще не кормить. В составе такого продукта немало сопутствующих ингредиентов, что не принесут пользы вашему пушистику.

Грецкий орех

Обычный грецкий орех в умеренном количестве не навредит, в отличие от черного грецкого ореха. Если ваш четверолапый друг съест такой снек, готовьтесь, что придется его спасать от рвоты, анемии, температуры и судорог. Поэтому черный грецкий орех под запретом. Его, кстати, нельзя и людям.

Фисташки

Эти вкусности, как в скорлупе, так и без нее, могут быть опасными для собак из-за своего размера и формы. Тем не менее, фисташки не токсичны для песиков, поэтому если ваш любимец вдруг их проглотит, беды не случится.



Какие орехи безопасны для собак, а какие ядовитые / Фото Unsplash

Кэшью

Этот орешек безопасен для собак, но должен быть так же как арахис, нежареным, без специй и в малом количестве.

Каштан

Жареные каштаны не нанесут вреда вашему питомцу. Содержание клетчатки в каштанах может помочь собаке избежать запоров. Каштаны являются хорошим источником витаминов С, В1 и В2, калия, железа и меди. Но, как и все другие орехи, эти круглые, вкусные кусочки полны жира и углеводов и могут быть тяжелыми для живота вашего пса, если они переусердствуют.

Запрещенные орехи:

Черный грецкий орех – вызывает расстройства пищеварения и негативно влияет на поджелудочную железу и печень.

– вызывает расстройства пищеварения и негативно влияет на поджелудочную железу и печень. Миндаль – может быть опасным для собак из-за своего размера и формы.

– может быть опасным для собак из-за своего размера и формы. Фундук – содержит слишком большое количество Fe, употребление может спровоцировать мочекаменную болезнь.

– содержит слишком большое количество Fe, употребление может спровоцировать мочекаменную болезнь. Макадамия – содержит токсины, которые могут привести к смерти животного.

– содержит токсины, которые могут привести к смерти животного. Мускатный орех – приводит к сильному отравлению.

– приводит к сильному отравлению. Кедровые орехи – высокое содержание жира и фосфора могут раздражать желудок (может развиться панкреатит или осложнения мочевыводящих путей)

Итак, орехи можно давать в небольшом количестве, если они безопасны, а у вашего любимца нет проблем с пищеварением и аллергии. Впрочем, орехи не являются необходимыми в рационе домашних животных.