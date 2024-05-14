В отличие от людей, собаки не имеют возможности сообщить свой точный возраст. Однако, существуют различные методы, которые помогают определить возраст собаки, один из них – использование таблицы возраста собак. Pets 24 попытался разобраться в этом вопросе, и готов поделиться секретами определения собачьего возраста с вами.

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Как определить возраст собаки?

Упрощенная методика – "семь к одному"

В теории, популярной в середине 20 века, считалось, что один год жизни собаки равен семи годам жизни человека. Этот расчет базировался на предположении, что средняя продолжительность жизни человека составляет 70 лет, а собаки – 10.

Этот способ определения возраста животного хоть и является самым простым, впрочем, он не совсем соответствует реальности и многие ученые уже отказались от него. Некоторые собаки могут жить гораздо дольше, чем другие. Однако, таблица возраста собак является хорошим инструментом для приближенной оценки возраста.

"Человеческий" возраст собаки

Современные ученые определили, что продолжительность жизни собаки напрямую связана с ее размером. Для классификации животных поделили на 4 весовые категории:

Малые породы, весом до 10 килограммов, чихуахуа, пудель;

Средние, весом 10 – 25 килограммов, бульдоги;

Большие, весом 25 – 45 килограммов, афганская борзая, лабрадор;

Гигантские, весом 45 килограммов, мастиф, дог.

В таблице возраста собак указаны соответствующие годы собаки и человека. Например, если собаке 1 год, то ее возраст в человеческих годах будет равен 15. Если собаке 5 лет, то ее возраст будет равен 36 годам человеческой жизни. Поэтому таблица возраста собак позволяет легко определить примерный возраст собаки на основе ее возраста в годах.



Как рассчитать собачьи годы в человеческие / Таблица AKC

Так, у собак мелких пород после 3-х лет каждый следующий приравнивается примерно к 4 человеческим, у средних – до 4,5 лет, а у крупных – до 5 лет.

К слову, ученые считают, что коты и маленькие собаки обычно считаются "старшими" в возрасте семи лет, но живут гораздо дольше. Зато собаки крупных пород, как правило, имеют меньшую продолжительность жизни, и их часто считают старыми тогда, когда им исполняется 5 лет.

А как определить возраст кота?

Существует распространенное ошибочное мнение, что для расчета возраста кота в человеческих годах нужно просто умножить возраст кота на 7. Однако, коты на самом деле достаточно быстро созревают в первые 2 года жизни, а затем их старение замедляется. Pets 24 также разобрался, как на самом деле определить, сколько лет коту и как перевести его возраст в человеческий.