В отличие от людей, собаки не имеют возможности сообщить свой точный возраст. Однако, существуют различные методы, которые помогают определить возраст собаки, один из них – использование таблицы возраста собак. Pets 24 попытался разобраться в этом вопросе, и готов поделиться секретами определения собачьего возраста с вами.

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Как определить возраст собаки?

  • Упрощенная методика – "семь к одному"

В теории, популярной в середине 20 века, считалось, что один год жизни собаки равен семи годам жизни человека. Этот расчет базировался на предположении, что средняя продолжительность жизни человека составляет 70 лет, а собаки – 10.

Этот способ определения возраста животного хоть и является самым простым, впрочем, он не совсем соответствует реальности и многие ученые уже отказались от него. Некоторые собаки могут жить гораздо дольше, чем другие. Однако, таблица возраста собак является хорошим инструментом для приближенной оценки возраста.

  • "Человеческий" возраст собаки

Современные ученые определили, что продолжительность жизни собаки напрямую связана с ее размером. Для классификации животных поделили на 4 весовые категории:

  • Малые породы, весом до 10 килограммов, чихуахуа, пудель;
  • Средние, весом 10 – 25 килограммов, бульдоги;
  • Большие, весом 25 – 45 килограммов, афганская борзая, лабрадор;
  • Гигантские, весом 45 килограммов, мастиф, дог.

В таблице возраста собак указаны соответствующие годы собаки и человека. Например, если собаке 1 год, то ее возраст в человеческих годах будет равен 15. Если собаке 5 лет, то ее возраст будет равен 36 годам человеческой жизни. Поэтому таблица возраста собак позволяет легко определить примерный возраст собаки на основе ее возраста в годах.


Как рассчитать собачьи годы в человеческие / Таблица AKC

Так, у собак мелких пород после 3-х лет каждый следующий приравнивается примерно к 4 человеческим, у средних – до 4,5 лет, а у крупных – до 5 лет.

К слову, ученые считают, что коты и маленькие собаки обычно считаются "старшими" в возрасте семи лет, но живут гораздо дольше. Зато собаки крупных пород, как правило, имеют меньшую продолжительность жизни, и их часто считают старыми тогда, когда им исполняется 5 лет.

А как определить возраст кота?

Существует распространенное ошибочное мнение, что для расчета возраста кота в человеческих годах нужно просто умножить возраст кота на 7. Однако, коты на самом деле достаточно быстро созревают в первые 2 года жизни, а затем их старение замедляется. Pets 24 также разобрался, как на самом деле определить, сколько лет коту и как перевести его возраст в человеческий.