На відміну від людей, собаки не мають можливості повідомити свій точний вік. Однак, існують різні методи, які допомагають визначити вік собаки, один із них – використання таблиці віку собак. Pets 24 спробував розібратися у цьому питанні, і готовий поділитися секретами визначення собачого віку з вами.

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Як визначити вік собаки?

Спрощена методика – "сім до одного"

У теорії, популярній у середині 20 століття, вважалося, що один рік життя собаки дорівнює семи рокам життя людини. Цей розрахунок базувався на припущенні, що середня тривалість життя людини становить 70 років, а собаки – 10.

Цей спосіб визначення віку тварини хоч і є найпростішим, втім він не зовсім відповідає реальності й багато вчених уже відмовились від нього. Деякі собаки можуть жити набагато довше, ніж інші. Проте, таблиця віку собак є гарним інструментом для наближеної оцінки віку.

"Людський" вік собаки

Сучасні вчені визначили, що тривалість життя собаки безпосередньо пов'язана з її розміром. Для класифікації тварин поділили на 4 вагові категорії:

Малі породи, вагою до 10 кілограмів, чихуахуа, пудель;

Середні, вагою 10 – 25 кілограмів, бульдоги;

Великі, вагою 25 – 45 кілограмів, афганський хорт, лабрадор;

Гігантські, вагою 45 кілограмів, мастиф, дог.

У таблиці віку собак вказані відповідні роки собаки та людини. Наприклад, якщо собаці 1 рік, то її вік у людських роках дорівнюватиме 15. Якщо собаці 5 років, то її вік дорівнюватиме 36 рокам людського життя. Тож таблиця віку собак дозволяє легко визначити зразковий вік собаки на основі її віку у роках.



Як розрахувати собачі роки в людські / Таблиця AKC

Так, у собак дрібних порід після 3-х років кожний наступний прирівнюється приблизно до 4 людських, у середніх – до 4,5 років, а у великих – до 5 років.

До слова, вчені вважають, що коти та маленькі собаки зазвичай вважаються "старшими" у віці семи років, але живуть набагато довше. Натомість собаки великих порід, як правило, мають меншу тривалість життя, і їх часто вважають старими тоді, коли їм виповнюється 5 років.

А як визначити вік кота?

Існує поширена помилкова думка, що для розрахунку віку кота в людських роках потрібно просто помножити вік кота на 7. Однак, коти насправді досить швидко дозрівають у перші 2 роки життя, а потім їх старіння сповільнюється. Pets 24 також розібрався, як насправді визначити, скільки років коту та як перевести його вік у людський.