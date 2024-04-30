Розбираємось, як насправді визначити, скільки років коту та як перевести вік кота у людський.

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Як перевести вік кота у людський?

Котики мають певні етапи розвитку, з віком вони уповільнюються. Перевести котячий вік у людський можна за схемою:

за перший рік життя кіт досягає віку 15 людських років – стає підлітком;

два котячі роки дорівнюють 24 людським;

кожен наступний рік життя тварини – це ще 4 людські роки;

з 12-річного віку один котячий рік прирівнюється вже до трьох людських років.

Деякі коти можуть прожити до 20 років, тоді як вуличні можуть мати тривалість життя 5 – 7 років. Середня тривалість життя залежить від багатьох факторів, включаючи породу та здоров'я кішки. Але один із найкращих способів забезпечити довге життя вашому котячому другу — тримати кошеня вдома.

Не знаєте, скільки років вашому коту?

Якщо ви прийняли кошеня або старшого кота і не знаєте історії тварини, ветеринар зможе надати приблизний вік.

Визначаючи вік котячих, він в першу чергу дивиться на зуби кота. Молочні зуби у кошенят починають з'являтися приблизно у віці 3 тижнів, а постійні зуби з'являються, коли кішці виповнюється 3 – 4 місяці. Кішці з повним набором чистих постійних зубів, швидше за все, близько року – або 15 у людських роках.

Якщо зуби починають жовтіти, це означає, що кішці вже може бути близько 2 років, а якщо утворюється зубний камінь або починається гінгівіт, кішці може бути до 3 – 4 років. Більшість котів вважаються літніми, коли вони досягають 7 – 10 років, і в цей момент у них навіть можуть почати випадати зуби.

Переведення віку кота на людські роки / Фото Unsplash

Визначаючи вік кота, також можна подивитися на його загальний вигляд. Молодші коти будуть більш мускулистими, тоді як старші можуть бути більш кістлявими та мати виступаючі лопатки. Шерсть котів також змінюється з віком. У літніх кішок ще можуть спостерігатися ознаки артриту, у них можуть з'явитися мутні очі та хрипкий голос.

Крім того, варто звернути увагу на статеву зрілість. Якщо тварина стерилізована або кастрована, цей критерій не допоможе. Та якщо ні, це може бути підказкою. Самці досягають статевої зрілості приблизно у віці 6 місяців. Самиці стають статевозрілими приблизно у 5 – 9 місяців.

При цьому скільки б років не було вашому пухнастику, нехай це будуть щасливі роки, проведені разом. Для цього важливо дбати про гігієну, харчування та фізичну активність улюбленця.