Разбираемся, как на самом деле определить, сколько лет коту и как перевести возраст кота в человеческий.

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Как перевести возраст кота в человеческий?

Котики имеют определенные этапы развития, с возрастом они замедляются. Перевести кошачий возраст в человеческий можно по схеме:

за первый год жизни кот достигает возраста 15 человеческих лет – становится подростком;

два кошачьих года равны 24 человеческим;

каждый последующий год жизни животного – это еще 4 человеческих года;

с 12-летнего возраста один кошачий год приравнивается уже к трем человеческим годам.

Некоторые коты могут прожить до 20 лет, тогда как уличные могут иметь продолжительность жизни 5 – 7 лет. Средняя продолжительность жизни зависит от многих факторов, включая породу и здоровье кошки. Но один из лучших способов обеспечить долгую жизнь вашему кошачьему другу - держать котенка дома.

Не знаете, сколько лет вашему коту?

Если вы приняли котенка или старшего кота и не знаете истории животного, ветеринар сможет предоставить приблизительный возраст.

Определяя возраст кошачьих, он в первую очередь смотрит на зубы кота. Молочные зубы у котят начинают появляться примерно в возрасте 3 недель, а постоянные зубы появляются, когда кошке исполняется 3 – 4 месяца. Кошке с полным набором чистых постоянных зубов, скорее всего, около года – или 15 в человеческих годах.

Если зубы начинают желтеть, это означает, что кошке уже может быть около 2 лет, а если образуется зубной камень или начинается гингивит, кошке может быть до 3 – 4 лет. Большинство котов считаются пожилыми, когда они достигают 7 – 10 лет, и в этот момент у них даже могут начать выпадать зубы.

Перевод возраста кота на человеческие годы / Фото Unsplash

Определяя возраст кота, также можно посмотреть на его общий вид. Молодые коты будут более мускулистыми, тогда как старшие могут быть более костлявыми и иметь выступающие лопатки. Шерсть котов также меняется с возрастом. У пожилых кошек еще могут наблюдаться признаки артрита, у них могут появиться мутные глаза и хриплый голос.

Кроме того, стоит обратить внимание на половую зрелость. Если животное стерилизовано или кастрировано, этот критерий не поможет. Но если нет, это может быть подсказкой. Самцы достигают половой зрелости примерно в возрасте 6 месяцев. Самки становятся половозрелыми примерно в 5 – 9 месяцев.

При этом сколько бы лет не было вашему пушистику, пусть это будут счастливые годы, проведенные вместе. Для этого важно заботиться о гигиене, питании и физической активности любимца.