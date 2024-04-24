Если питомец начал чихать несколько раз в день пару дней подряд – это уже повод для беспокойства. Почему коты чихают и в каких случаях надо показать животное ветеринару – далее в материале.

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Почему коты чихают?

Чихание может возникнуть у кошек всех пород. Хотя самыми распространенными причинами являются реакция на пыль, аллергены или посторонние предметы в дыхательных путях, частое чихание может свидетельствовать о более серьезных проблемах, таких как инфекции дыхательных путей или рак. Если не решить эти проблемы вовремя, это может привести к серьезным последствиям.

Часто чихание бывает по этим причинам:

Инфекция верхних дыхательных путей.

Воздействие токсина.

Реакция на пыль, пыльцу или другой аллерген.

Инородное тело в дыхательных путях (например, травинка).

Структурная аномалия.

Рак (часто плоскоклеточный или лимфома).

По простым причинам:

Сменили наполнитель для туалета и новый слишком пыльный или ароматный. Смените на другой, менее пыльный и без ароматов.

Вы используете в доме новые средства – например, бытовой химии. Коты очень чувствительны к запахам чистящих средств, свечей, ароматических масел, палочек, моющих средств и даже духов. Провести чистку поможет разбавленный уксус и пищевая сода.

Давно не проводили влажную уборку и в доме накопилось много пыли.

Также хозяева могут обнаружить признаки, схожие с обычным ОРВИ. Однако, простуда у котов называется герпесвирус или калицвирус. Любое из этих состояний нужно лечить только под наблюдением ветеринара.

Как обычно лечат котов?

Ветеринары назначают противовирусные препараты или антибиотики для лечения животных с респираторными инфекциями. Как распространенное средство также может предложить солевые назальные капли.

Что делать, если кот часто чихает / Фото Unsplash

В случаях, когда состояние животного не улучшается, специалисты исследуют другие потенциальные заболевания, которые могут ослаблять иммунную систему кота. Например, вирус лейкемии или вирус иммунодефицита кошек. Вылечить такие серьезные вирусы невозможно, но можно их контролировать.

Также ветеринары рекомендуют провести риноскопию для выявления посторонних предметов в дыхательных путях животных. Эта процедура позволяет немедленно удалить любые обнаруженные объекты, обеспечивая здоровье и безопасность животных. Еще риноскопия позволит выявить полипы носа, опухоли, отеки верхних дыхательных путей или анатомические деформации.

Заметим, заводя домашнего любимца, мы берем на себя значительную ответственность. Несмотря на все усилия заботливых владельцев котов, все равно могут произойти несчастные случаи, которые приведут к вреду. Поэтому важно знать о самых распространенных ловушках, чтобы предотвратить возможные травмы пушистого.