Возможно, кот или кошка ревнует? О том, могут ли коты испытывать ревность к хозяину – читайте дальше.

Заметьте Сколько живут коты: что влияет на продолжительность их жизни

Может ли кот ревновать?

Некоторые исследования показывают, что многие животные, особенно наши домашние любимцы, вполне способны чувствовать эмпатию и горе. Поэтому вполне логично, что и природа человеческой ревности не является чем-то чрезвычайным и для кошачьих.

Кошачья ревность – лишь о том, что кот замечает, что не получает того, что хочет, или что другое существо имеет то, что он хочет. Человеческая ревность – сложная эмоция, такая же, как эмпатия или горе, они могут превратиться в навязчивую идею – а коты живут моментом,

– говорит Мэри Моллой, консультант по поведению животных из Behavior Vets.

Поэтому, если пушистики замечают, что вы уделяете больше внимания человеку или собаке – и даже угощаете его вкусненьким – они в ту же секунду тоже захотят внимания.

Как понять, что кот ревнует?

Недавнее исследование показало, что коты, в отличие от людей, не испытывают таких эмоций, как обида или гнев. Однако, проявляют признаки ревности, когда недовольны определенными действиями. Вот некоторые виды поведения, которые могут свидетельствовать о ревности у котов:

Опрыскивание и мечение территории, особенно вещей человека или животного, к которому кот ревнует.

Сон в лотке – может быть проявлением тревоги и стресса от новой ситуации.

Шипение и драка – своеобразная попытка запугать "конкурента", чтобы заставить его отказаться от внимания.

Кусание другого человека, животного или даже хозяина, и мяуканье – кроме запугивания, таким образом кот показывает, что ему необходимо внимание.

Какие признаки кошачьей ревности / Фото Unsplash

Коты могут демонстрировать поведение, которое выглядит как ревность к новому члену семьи, например, к другому коту, собаке, ребенку или партнеру. Однако, эксперты предполагают, что такое поведение, скорее всего, связано с растерянностью, вызванной незнакомыми запахами, звуками и движениями нового члена семьи. Ведь резкая смена привычного ритма жизни также влияет на котика.

Как предотвратить такую ревность?

Эксперты обнаружили, что кошачья ревность может стать серьезной проблемой для владельцев домашних любимцев. Чтобы решить эту проблему, рекомендуется создать безопасное пространство для вашего кошачьего компаньона, учитывая его предпочтения. Это включает поглаживание способом, который ему нравится, внимание к его невербальным сигналам и уважение к его личным границам.

Приспосабливаясь к потребностям вашего кота, вы поможете ему легче адаптироваться к окружающей среде.

Чтобы помочь вашему новому любимцу адаптироваться к новой среде, рекомендуется придерживаться графика кормления, регулярно проводить время для игр и предоставлять ему множество возможностей взаимодействовать с ребенком, другими домашними животными, друзьями или партнером в своем собственном темпе. Проявив терпение и постепенно вводя его в курс дела, вполне вероятно, что вскоре любимец будет наслаждаться временем, проведенным в объятиях с вами и вашими близкими.

Это касается и их взаимодействия с другими животными. Будьте внимательны, когда даете одному животному то, что хотела бы получить кошка, и убедитесь, что не обделяете никого вниманием. Это особенно важно в семьях с несколькими котами, где споры за ресурсы могут привести к серьезным дракам.