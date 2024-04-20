Можливо, кіт або кішка ревнує? Про те, чи можуть коти відчувати ревність до господаря – читайте далі.

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Чи може кіт ревнувати?

Деякі дослідження показують, що багато тварин, особливо наші домашні улюбленці, цілком здатні відчувати емпатію та горе. Тож цілком логічно, що і природа людських ревнощів не є чимось надзвичайним і для котячих.

Котячі ревнощі – лише про те, що кіт помічає, що не отримує того, що хоче, або що інша істота має те, що він хоче. Людські ревнощі – складна емоція, така ж, як емпатія чи горе, вони можуть перетворитися у нав'язливу ідею – а коти живуть моментом,

– каже Мері Моллой, консультантка з поведінки тварин з Behavior Vets.

Тож, якщо пухнастики помічають, що ви приділяєте більше уваги людині або собаці – і навіть пригощаєте її смачненьким – вони в ту ж секунду теж захочуть уваги.

Як зрозуміти, що кіт ревнує?

Нещодавнє дослідження показало, що коти, на відміну від людей, не відчувають таких емоцій, як образа чи гнів. Однак, проявляють ознаки ревнощів, коли незадоволені певними діями. Ось деякі види поведінки, які можуть свідчити про ревнощі у котів:

Обприскування та мічення території, особливо речей людини чи тварини, до якої кіт ревнує.

Сон у лотку – може бути проявом тривоги і стресу від нової ситуації.

Шипіння та бійка – своєрідна спроба залякати "конкурента", щоб змусити його відмовитися від уваги.

Кусання іншої людини, тварини чи навіть господаря, та нявкання – окрім залякування, таким чином кіт показує, що йому необхідна увага.

Які ознаки котячої ревності / Фото Unsplash

Коти можуть демонструвати поведінку, яка виглядає як ревнощі до нового члена сім'ї, наприклад, до іншого кота, собаки, дитини або партнера. Однак, експерти припускають, що така поведінка, швидше за все, пов'язана з розгубленістю, викликаною незнайомими запахами, звуками і рухами нового члена сім'ї. Адже різка зміна звичного ритму життя також впливає на котика.

Як запобігти таким ревнощам?

Експерти виявили, що котячі ревнощі можуть стати серйозною проблемою для власників домашніх улюбленців. Щоб розв'язати цю проблему, рекомендується створити безпечний простір для вашого котячого компаньйона, враховуючи його вподобання. Це містить погладжування у спосіб, який йому подобається, увагу до його невербальних сигналів і повагу до його особистих кордонів.

Пристосовуючись до потреб вашого кота, ви допоможете йому легше адаптуватися до навколишнього середовища.

Щоб допомогти вашому новому улюбленцю адаптуватися до нового середовища, рекомендується дотримуватися графіка годування, регулярно проводити час для ігор і надавати йому безліч можливостей взаємодіяти з дитиною, іншими домашніми тваринами, друзями або партнером у своєму власному темпі. Проявивши терпіння і поступово вводячи його в курс справи, цілком ймовірно, що незабаром улюбленець буде насолоджуватися часом, проведеним в обіймах з вами та вашими близькими.

Це стосується і їхньої взаємодії з іншими тваринами. Будьте уважні, коли даєте одній тварині те, що хотіла б отримати кішка, і переконайтеся, що не обділяєте нікого увагою. Це особливо важливо в сім'ях з кількома котами, де суперечки за ресурси можуть призвести до серйозних бійок.