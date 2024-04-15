Для цього власники домашніх тварин демонструють готовність вкладати більше коштів у забезпечення своїх улюбленців якісним харчуванням та необхідним доглядом, таким як регулярні ветеринарні огляди. Це все впливає на тривалість життя котиків.

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Pets24 з'ясував, скільки живуть коти й кішки. Також нижче у матеріалі зможете дізнатися що ще впливає на тривалість життя наших домашніх улюбленців.

Скільки живуть коти?

Домашні коти мають значно довшу тривалість життя порівняно з їхніми вуличними побратимами. У той час як дикі коти зазвичай живуть лише 5 – 7 років, середня тривалість життя домашніх котів сягає 14 років.

Дуже складно вирахувати точно, скільки років живуть конкретні коти – домашній улюбленець може прожити від 8 до 25 років. Тривалість спільних моментів, як радісних, так і сумних, зрештою, залежить від того, хто і як доглядає за твариною.

Котики, які живуть переважно у квартирах, мають значно більшу тривалість життя – у середньому 16 років, але були випадки, коли коти доживали до 20 років і більше. Важливо зазначити, що у 20 років кішка перебуває у так званій "сивій старості", що еквівалентно досягненню людиною 100-річного віку.

Можна скласти приблизний рейтинг, в якому буде зрозуміло, до скільки живуть коти тієї чи іншої породи:

британці – до 15 років,

перси часто доживають до 20 років,

сіамські – довгожителі, можуть жити понад 20 років.

Але слід знову нагадати, що відповідь на питання "скільки років живуть коти?" завжди індивідуальний: часто безпородні пухнасті улюбленці радують довше, ніж їх породисті побратими.

Скільки живуть коти й від чого це залежить / Фото Unsplash

Що впливає на тривалість життя котів?

Існує безліч різноманітних причин, що мають вплив на тривалість життя домашнього улюбленця. Для початку потрібно звернути увагу на породу кота.

Нерідко люди думають, що породисті коти живуть довше, але це помилково. Часто дворові коти, приручені доброхотами, можуть прожити набагато довше. Річ у тім, що при неправильній селекції можуть розвиватися різні захворювання, зокрема й спадкові.

Отже, до найбільш вагомих причин, що впливають на тривалість життя домашнього кота, варто віднести такі:

Харчування – якісні продукти дозволяють зміцнити організм корисними мікроелементами ‒ вітамінами, мінералами тощо.

– якісні продукти дозволяють зміцнити організм корисними мікроелементами ‒ вітамінами, мінералами тощо. Лікування – щеплення, стерилізації й кастрація, обробка проти паразитів та інше ‒ це саме ті послуги, які дозволяють краще подбати про стан домашнього улюбленця.

– щеплення, стерилізації й кастрація, обробка проти паразитів та інше ‒ це саме ті послуги, які дозволяють краще подбати про стан домашнього улюбленця. Стрес – коти дуже гостро реагують на будь-який стрес, це може бути переїзд чи поява нового домашнього улюбленця, у такі періоди чотирилапий друг потребує особливої уваги від господаря.

– коти дуже гостро реагують на будь-який стрес, це може бути переїзд чи поява нового домашнього улюбленця, у такі періоди чотирилапий друг потребує особливої уваги від господаря. Генетична спадковість – з цим господар нічого не може зробити, просто регулярно відвідуйте ветеринара, щоб виявляти проблеми на початкових етапах.

– з цим господар нічого не може зробити, просто регулярно відвідуйте ветеринара, щоб виявляти проблеми на початкових етапах. Умови життя – як вже було вказано, домашні коти живуть набагато довше за вуличних.

– як вже було вказано, домашні коти живуть набагато довше за вуличних. Зниження активності – з настанням певного віку коти стають менш грайливими та активними, тут потрібна увага від господаря, який буде витрачати час на улюбленця, іншим виходом із ситуації стане поява маленького кошеняти вдома, який зможе стати товаришем для ігор.

Головне – це любов і турбота. Щасливі коти й кішки живуть набагато довше. Якщо ви завели вихованця, то вам потрібно постійно про нього піклуватися, водити до ветеринара, інакше він просто захиріє і буде весь час тужити, що точно не додасть йому років життя.