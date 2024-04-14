Поэтому важно знать о самых распространенных ловушках, чтобы предотвратить возможные травмы пушистого любимца.

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Пропуск ежегодных ветеринарных осмотров

Ежегодные оздоровительные осмотры имеют решающее значение для поддержания оптимального здоровья кошки.

В зависимости от возраста вашей кошки, у нее может быть большая вероятность возникновения определенных заболеваний. Например, котята обычно страдают от инфекций верхних дыхательных путей, кишечных паразитов и ушных клещей.

У взрослых котов могут развиться проблемы с мочевыводящими путями, заболевания зубов и ожирение. С возрастом коты нуждаются в более частом ветеринарном уходе. Коты прекрасно умеют скрывать боль и болезнь, поэтому вы можете не заметить, что что-то не так, пока болезнь не будет прогрессировать, что делает лечение сложнее и дороже.

Избегание профилактических препаратов

Профилактика паразитов рекомендована для всех кошек. Блохи могут привести к серьезному воспалению кожи, анемии и инфекций, передающихся через кровь. Клещи могут передавать различные заболевания, включая болезнь Лайма.

Профилактику паразитов следует продолжать круглый год. Даже, если ваша кошка никогда не выходит на улицу, она все равно рискует столкнуться с блохами и клещами.

Перекармливание

Это случается, когда кошачью миску наполняют кормом несколько раз в течение дня или предлагают слишком много лакомств. Перекорм может привести к ожирению и увеличить риск развития различных заболеваний.

Перекорм может навредить коту / Фото Unsplash

Чтобы избежать перекармливания, нужно давать только определенное количество пищи, которую можно распределить между двумя приемами пищи.

Отказ от ухода за зубами

Регулярный уход за зубами важен для поддержания надлежащей гигиены ротовой полости и предотвращения заболеваний. Без надлежащего ухода коты имеют повышенный риск гингивита – это заболевание, которое вызывает воспаление и кровоточивость десен.

На зубах также накапливается налет, что может привести к кариесу и необходимости хирургического удаления пораженных зубов. Кошки с заболеваниями зубов часто испытывают сильную боль и отказываются есть или пить.

Недостаток природы

Кошки – животные, которые любят общение с природой. Даже если ваша кошка остается дома, важно предоставить ей возможность насладиться травой и растениями. Например, вы можете посадить кошачью мяту в горшок у себя дома или купить уже готовые растения.

Одиночество

Большинству кошек нравится компания друг друга, и они преуспевают в построении близких связей с другими представителями семейства кошачьих.

Если вы оставляете кошку одну ежедневно и не можете выделить ей достаточно времени для общения и игр, подумайте о том, чтобы завести вторую кошку. Вместе им будет веселее.