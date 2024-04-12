Понимание того, как часто следует выгуливать собаку, имеет решающее значение для ее общего здоровья и счастья.

Читайте также Вы будете удивлены: вот почему собаки постоянно лают без причины

Почему собакам нужны прогулки?

Эксперты сообщают, что собаки, как и люди, нуждаются в социальном взаимодействии для оптимального развития. Социум для собак является важным для их общего благополучия и развития.

Для того чтобы обеспечить комфортные прогулки для вас и вашей собаки, не обязательно выходить на улицу в 4 или 5 часов утра. Главное – установить последовательный режим и выводить собаку на улицу в одно и то же время ежедневно.

Разные породы нуждаются в разных физических упражнениях. Австралийские овчарки могут иметь более высокие требования к физическим нагрузкам, чем, например йоркширские терьеры. Тогда как мопсы легче перегреваются, поэтому стоит быть бдительными относительно признаков теплового удара во время прогулки,

– говорит ветеринар Вайлани Сунг.

Большинство собак способны выдержать ежедневную 20 – 30-минутную прогулку при условии, что находятся в хорошей физической форме.

Сколько раз гулять?

Согласно рекомендациям экспертов, типичный распорядок дня собаки включает две прогулки в день – утром и вечером. Однако в случаях, когда есть проблемы с мочевыделительной или нервной системами, может потребоваться увеличить частоту прогулок до 3 – 4 раз в день.

Молодых щенков, например, возрастом до 3 месяцев, рекомендуется выводить на прогулку каждые 2 – 3 часа. Это связано с их маленьким размером и тем, что они все еще учатся ходить в туалет на улице.

Установление постоянного режима прогулок для щенков имеет решающее значение, поскольку это позволяет постепенно увеличивать интервалы между прогулками до 6 часов и более, когда они растут и развиваются.

Как правильно гулять с собакой / Фото Unsplash

Возраст и прогулки

Рассматривая потребности вашей собаки в выгуле, важно учитывать продолжительность ее жизни. Молодые собаки, с их высоким уровнем энергии, обычно требуют больше физических нагрузок по сравнению с собаками среднего возраста (от 5 до 8 лет). Важно отметить, что собаки среднего и старшего возраста могут иметь такие заболевания, как артрит, атрофия мышц и снижение выносливости, что может повлиять на их потребности в физических нагрузках.

Важно распознавать признаки, которые указывают на то, что ваша собака устала во время прогулки. Было обнаружено, что собаки в оптимальном физическом состоянии способны выдерживать прогулки продолжительностью до двух часов.

Выводите свою собаку на прогулку и следите за уровнем ее энергии. Если она начинает замедляться примерно через 25 – 30 минут после прогулки, то возможно, животное устало.

Где лучше гулять?

Если в большом городе нет обособленных для выгула животных парков, то нужно это делать так:

на поводке,

в пределах видимости,

по не травмирующей поверхности.

Не отпускайте собаку с поводка – она может испугаться и убежать, потеряться или попасть под машину.