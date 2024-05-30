Ці надокучливі паразити не лише завдають дискомфорту, а і є переносниками хвороб. Ветеринари назвали помилки, яких варто уникати під час профілактики бліх і кліщів.

Читайте також Коли в будинку тварини: 5 лайфхаків, які допоможуть в прибиранні власникам пухнастих

Як помиляються господарі під час захисту тварин від бліх та кліщів

Пропускати дозування

Профілактика від бліх і кліщів ефективна, якщо застосовувати її вчасно та постійно. Багато хто думає, що якщо час від часу пропускати профілактику від бліх і кліщів, то це не зашкодить. Однак, навіть одна помилка в профілактиці бліх і кліщів піддає вашу собаку або кота ризику.

Блохи та кліщі можуть проникати в домівки через одяг і поширюватися від однієї тварини до іншої. Якщо вихованець пропустив місячну дозу, то його можуть вразити паразити. Варто налаштувати автоматичні календарні нагадування на своєму телефоні.

Роблять перерву взимку

Бліх та кліщів найбільше у теплу погоду, тому більшість людей можуть звертати увагу на догляд лише влітку. Перший мороз колись був ознакою того, що зима офіційно настала, і багато хто вважає, що сезон бліх і кліщів офіційно закінчився.

Варто знати, що паразити є цілий рік, тому варто не уникати профілактики.

Давати котам та собакам однаковий препарат

Ніколи не давайте котам засіб від бліх та кліщів, призначений для собак. Все тому, що профілактичні засоби, розроблені для собак, можуть бути надзвичайно токсичними для котів.



Яких помилок уникати під час захисту тварин від бліх та кліщів / Фото Unsplash

Засоби призначені винятково для окремої тварини. Якщо ви випадково ввели препарат від бліх та кліщів не тій тварині, то негайно зверніться до свого ветеринара.

Помилка у дозуванні

Передозування або недостатня доза препарату від бліх і кліщів може призвести до ускладнень і побічних ефектів. Крім того, це також може призвести до зниження ефективності препарату. Важливо дотримуватись всіх інструкцій на упаковці продукту.

Особливо якщо у вас є цуценя або кошеня, потрібно частіше перевіряти вагу тварини, щоб переконатися, що призначено правильне дозування.

Думати, що домашні тварини не потребують профілактики

Жоден вихованець не застрахований від бліх і кліщів. Домашні коти є основною мішенню для цих паразитів так само легко, як і собаки. Пам'ятайте, що блохи та кліщі можуть бути на одязі, ховатися у дворі. Переконайтеся, що всі домашні тварини у вашому домі перебувають на постійній профілактиці.