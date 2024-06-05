Прогулки с собакой не только полезны для вашего физического здоровья, но и играют решающую роль в профилактике хронических заболеваний и улучшении психического благополучия. Однако отвлекающие факторы, такие как социальные сети или другие занятия, могут препятствовать способности полностью взаимодействовать со своим пушистым компаньоном.

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Во время прогулки сосредоточьте внимание на животном

Зоозащитники приравняли пренебрежение домашним любимцем к "рассеянному вождению". Они предупреждают, что если не обращать внимания на собаку и окружающую среду, можно подвергнуться потенциальной опасности или потерять связь с животным-компаньоном.

Почетный профессор поведенческой медицины в Колледже ветеринарной медицины Корнельского университета доктор Кэтрин А. Хоупт отмечает, что когда вы гуляете, то безопасность собаки должна быть на первом месте.

Почему важно быть рядом с собакой во время прогулки?

По словам Хоупт, большинство собак знают, чем они хотят заниматься во время прогулки, в основном обнюхать или, вероятно, догнать другую собаку, которая идет впереди.

Но это не только интересные запахи и веселые новые друзья. Некоторые собаки могут захотеть побороться с приближающейся гончей, наброситься на ребенка или схватить острую куриную кость, лежащую на тротуаре. Хуже того, они могут проглотить что-то ядовитое, например, шоколад или конфеты, содержащие ксилит,

– отметила эксперт.

Использование методов дрессировки во время прогулки с собакой может помочь закрепить базовые навыки. Один из методов – подзывать собаку ближе, чтобы дать ей лакомство, прежде чем она успеет отреагировать на другую собаку. Кроме того, полезно отвлекать внимание собаки от потенциально опасных закусок, лежащих на земле.



Во время прогулки может произойти много неожиданных ситуаций, поэтому хозяин всегда должен быть рядом / Фото Unsplash

Эксперты обнаружили, когда хозяева более внимательны к своему окружению, их собаки способны действовать на опережение, а не реагировать на такие вещи. Поэтому хозяев домашних любимцев призывают присутствовать с ними, когда выгуливают их.

Заметим, научить собаку ходить в туалет – это достаточно сложный и длительный процесс, который требует от хозяина полного внимания. Вам понадобится много терпения, но есть немало действенных советов, которые помогут, рассказывает Pets24.