У соціальних мережах помітно зросла кількість власників домашніх тварин, які годують своїх улюбленців сирим м'ясом або субпродуктами. Ветеринари розповіли про потенційні переваги та ризики, пов'язані з дієтою на основі сирого м'яса для собак. Можливо, все ж варто зупинитися на сухому кормі?

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Чи варто годувати собаку сирим м'ясом?

Більшість власників собак обирають дієту із сирого м'яса через передбачувану користь для здоров'я улюбленця, наприклад:

поліпшення травлення;

зміцнення імунної системи;

підвищення рівня енергії;

поліпшення запаху з рота;

більш блискуча шерсть.

Але чи так це насправді? У нещодавньому звіті Коледжу ветеринарної медицини Університету Міннесоти експерти підкреслюють численні ризики, пов'язані з годуванням тварин сирим м'ясом. Однією з головних проблем є можливість присутності в сирому м'ясі шкідливих бактерій, таких як сальмонела, кишкова паличка, кампілобактерії й лістерія. Ці бактерії можуть призвести до захворювань як у людей, так і у собак, що робить його небезпечним вибором для власників домашніх тварин.

Вживання сирого або не до кінця приготованого м'яса несе в собі загрозу. У тварин можуть проявитися легкі шлунково-кишкові симптоми, які минуть самостійно. Але часом це може перерости в щось серйозне,

– зауважує Каллен Домарацкі.

Також було виявлено, що домашні тварини навіть з легкими симптомами можуть виділяти шкідливі патогени з фекаліями, що становить значний ризик зараження для людей. Тісна взаємодія між собаками може призвести до більш тісного контакту людей з цими бактеріями, ніж вважалося раніше.

Домарацкі заявив, що наразі відсутні докази того, що сире м'ясо є більш поживним для тварин, ніж сухий збалансований корм. Експерти висловили занепокоєння, вказуючи на відсутність рецензованих статей або даних, які б демонстрували переваги сироїдіння.



Сире м'ясо не є поживнішим, ніж збалансований сухий корм / Фото Unsplash

Про що свідчать дослідження?

У дослідженні, проведеному в 2024 році, вчені вивчали вплив 28-денної дієти, що складалася з сухого корму або сирого м'яса, на групу з 55 собак. Попри обмежений розмір вибірки та тривалість дослідження, дослідники не виявили жодних значних переваг або шкоди від сирої дієти.

Хоча собаки можуть іноді ласувати куркою або стейком, насправді вони всеїдні й отримують необхідні поживні речовини з рослинних вуглеводів. Однак власники домашніх тварин, які вирішили готувати всю їжу для своїх собак, можуть ненавмисно піддавати їх дефіциту поживних речовин.

Дослідник Домарацкі також зазначає, що за всіх інших ризиків ще однією проблемою сирої м'ясної дієти для собак є те, що власникам надто складно буде забезпечити улюбленцю збалансоване харчування.

Тож особливості раціону собаки – це рішення кожного господаря. Втім, варто заздалегідь порадитися з ветеринаром щодо введення нових продуктів.

До слова, вік собаки – один із важливих факторів, який допомагає визначити її здоров'я та життєву енергію. Однак, рахувати вік собаки не так просто, як може здатися, на перший погляд. Pets 24 спробував розібратися у цьому питанні, і готовий поділитися секретами визначення собачого віку з вами.