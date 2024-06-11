В социальных сетях заметно возросло количество владельцев домашних животных, которые кормят своих любимцев сырым мясом или субпродуктами. Ветеринары рассказали о потенциальных преимуществах и рисках, связанных с диетой на основе сырого мяса для собак. Возможно, все же стоит остановиться на сухом корме?

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Стоит ли кормить собаку сырым мясом?

Большинство владельцев собак выбирают диету из сырого мяса из-за предполагаемой пользы для здоровья питомца, например:

улучшение пищеварения;

укрепление иммунной системы;

повышение уровня энергии;

улучшение запаха изо рта;

более блестящая шерсть.

Но так ли это на самом деле? В недавнем отчете Колледжа ветеринарной медицины Университета Миннесоты эксперты подчеркивают многочисленные риски, связанные с кормлением животных сырым мясом. Одной из главных проблем является возможность присутствия в сыром мясе вредных бактерий, таких как сальмонелла, кишечная палочка, кампилобактерии и листерия. Эти бактерии могут привести к заболеваниям как у людей, так и у собак, что делает его опасным выбором для владельцев домашних животных.

Употребление сырого или не до конца приготовленного мяса несет в себе угрозу. У животных могут проявиться легкие желудочно-кишечные симптомы, которые пройдут самостоятельно. Но порой это может перерасти в нечто серьезное,

– замечает Каллен Домарацки.

Также было обнаружено, что домашние животные даже с легкими симптомами могут выделять вредные патогены с фекалиями, что представляет значительный риск заражения для людей. Тесное взаимодействие между собаками может привести к более тесному контакту людей с этими бактериями, чем считалось ранее.

Домарацки заявил, что пока отсутствуют доказательства того, что сырое мясо является более питательным для животных, чем сухой сбалансированный корм. Эксперты выразили беспокойство, указывая на отсутствие рецензируемых статей или данных, которые бы демонстрировали преимущества сыроедения.



Сырое мясо не является более питательным, чем сбалансированный сухой корм / Фото Unsplash

О чем свидетельствуют исследования?

В исследовании, проведенном в 2024 году, ученые изучали влияние 28-дневной диеты, состоящей из сухого корма или сырого мяса, на группу из 55 собак. Несмотря на ограниченный размер выборки и продолжительность исследования, исследователи не обнаружили никаких значительных преимуществ или вреда от сырой диеты.

Хотя собаки могут иногда лакомиться курицей или стейком, на самом деле они всеядны и получают необходимые питательные вещества из растительных углеводов. Однако владельцы домашних животных, которые решили готовить всю еду для своих собак, могут непреднамеренно подвергать их дефициту питательных веществ.

Исследователь Домарацки также отмечает, что при всех других рисках еще одной проблемой сырой мясной диеты для собак является то, что владельцам слишком сложно будет обеспечить любимцу сбалансированное питание.

Поэтому особенности рациона собаки – это решение каждого хозяина. Впрочем, стоит заранее посоветоваться с ветеринаром о введении новых продуктов.

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