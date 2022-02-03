Курицу нашли во время "обыска зоны безопасности Пентагона". После этого она была передана работникам Союза защиты животных в Арлингтоне.

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"Сержант Баллен привез ее в приют, где она останется, пока мы не найдем для нее новый дом. Теперь нам нужно имя для курицы – предложения приветствуются!", – отметили в фейсбуке представители Пентагона.



Как выглядит Пентагон / Фото The New York Times

Пользователи сети предложили назвать пойманное животное Этель Розенберг. В 1950-х годах эту женщину задержали и казнили за шпионаж в пользу СССР.

Курица привлекла внимание не только людей в соцсетях. Джимми Феллон, ведущий программы "The Tonight Show", во время одного из выпусков исполнил песню о птице.

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Не обошли эту историю и журналисты. "Она просто заблудилась или пыталась перейти улицу? Или она шпионка с миссией по краже государственной тайны? Пока она "держит клюв на замке"", – отмечают представители СМИ.

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