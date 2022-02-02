Научная сотрудница кафедры биологии Харьковского национального университета имени Каразина Надежда Токарская расшифровывала предсказание Тимко. По ее словам, весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной
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По поверью, если заспавшийся Тимко увидит свою тень – зима будет затяжной. В 2021 году сурок свою тень не увидел, потому весна пришла в середине марта.
Бабак Тимко / Фото Суспільне
Несмотря на то, что Тимко не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания,
– сообщила Надежда Токарская.
Соорганизатор мероприятия Людмила Доля отметила, что идея события — привлечь внимание к биоразнообразию и сохранению украинской степи.
Место зимования сурка / Фото Суспільне
"Могу объяснить, почему сурок такой круглый. Бабак – это животное, которое живет в степи, питается травами, зимует в норе. Он такой кругленький и маленький, потому что должен набрать жира, чтобы перезимовать. Он такой пушистый, чтобы не пачкался, когда перемещается", – добавил ученый Юрий Гамуля.
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Что известно о Дне сурка
В первый раз этот день начали отмечать в США в 1886 году. Бабак, живший в горах Пенсильвании, стал первым официальным "метеорологом".
Известно, что подобный способ определения погоды существовал и в Древнем Риме, но "общались" люди с ежом.
Несмотря на случайность и ненадежность прогнозов сурка, популярность этой традиции в мире только растет.