Наукова співробітниця кафедри біології Харківського національного університету імені Каразіна Надія Токарська розшифровувала передбачення Тимка. За її словами, весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною

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За повір’ям, якщо заспаний Тимко побачить свою тінь – зима буде затяжною. У 2021 році бабак свою тінь не побачив, втім весна пришла всередині березня.

Попри те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання,

— повідомила Надія Токарська.

Співорганізаторка заходу Людмила Доля зазначила, що ідея події – привернути увагу до біорізноманіття та збереження українського степу.

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"Можу пояснити, чому бабак такий круглий. Бабак — це тварина, яка живе у степу, живиться травами, зимує у норі. Він такий кругленький і маленький, тому що має набрати жиру, щоб перезимувати. Він такий пухнастий, щоб не бруднився, коли переміщується", – додав науковець Юрій Гамуля.