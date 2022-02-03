Курку знайшли під час "обшуку зони безпеки Пентагону". Після цього її передали працівникам Союзу захисту тварин в Арлінгтоні.

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"Сержант Баллен привіз її до притулку, де вона залишиться, поки ми не знайдемо для неї новий дім. Тепер нам потрібне ім'я для курки – пропозиції вітаються!", – зазначили у фейсбук представники Пентагону.



Як виглядає Пентагон / Фото The New York Times

Користувачі мережі запропонували назвати пійману тварину Етель Розенберг. У 1950-х роках цю жінку затримали та стратили за шпигунство на користь СРСР.

Курка привернула увагу не тільки людей у соцмережах. Джиммі Феллон, який є ведучим програми "The Tonight Show", під час одного з випусків виконав пісню про птаха.

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Не оминули цю історію й журналісти. "Вона просто заблукала чи намагалася перейти вулицю? Чи вона шпигунка з місією з крадіжки державної таємниці? Поки що вона "тримає дзьоб на замку"", – зазначають представники ЗМІ.

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