Маленький пес попал под грузовик и потерял одну из лапок. Однако это не помешало ему найти любящую семью и свой постоянный дом.

Популярная американская актриса Кристен Белл взяла в свою семью новую собаку. Собачка пострадала в автокатастрофе и потеряла заднюю лапу.

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Так выглядит Виски – новый любимец Кристен Белл / Фото instagram.com/kristenanniebell

Перед тем, как его спасли, пес вступил в бой с грузовиком и проиграл (ногу), но кому все равно нужны четыре ноги? – так актриса прокомментировала прошлое Виски.

Сейчас актриса, ее муж, актер Дэкс Шепард и их дочери Линкольн (7 лет) и Дельта (6 лет) учатся жить с новым членом семьи.

В семье актеров живет еще одна собака – Фрэнк. Кристен Белл делится в своем инстаграме фото, где она отдыхает на кровати с двумя собаками на руках.

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