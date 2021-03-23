Пес по кличке Виски: актриса Кристен Белл усыновила трехлапую собаку –фото
Маленький пес попал под грузовик и потерял одну из лапок. Однако это не помешало ему найти любящую семью и свой постоянный дом.
Источник:People
Популярная американская актриса Кристен Белл взяла в свою семью новую собаку. Собачка пострадала в автокатастрофе и потеряла заднюю лапу.
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Так выглядит Виски – новый любимец Кристен Белл / Фото instagram.com/kristenanniebell
Перед тем, как его спасли, пес вступил в бой с грузовиком и проиграл (ногу), но кому все равно нужны четыре ноги? – так актриса прокомментировала прошлое Виски.
Сейчас актриса, ее муж, актер Дэкс Шепард и их дочери Линкольн (7 лет) и Дельта (6 лет) учатся жить с новым членом семьи.
В семье актеров живет еще одна собака – Фрэнк. Кристен Белл делится в своем инстаграме фото, где она отдыхает на кровати с двумя собаками на руках.
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