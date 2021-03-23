Пес на прізвисько Віскі: актриса Крістен Белл усиновила трилапого собаку – фото
Маленький пес потрапив під вантажівку й втратив одну з лапок. Однак це не завадило йому знайти люблячу родину і свій постійний дім.
Джерело:People
Популярна американська актриса Крістен Белл взяла у свою родину нового собаку. Песик постраждав у автокатастрофі й втратив задню лапу.
Читайте Рафік Лесі Нікітюк: як живе песик, що має 42 тисячі підписників
Так виглядає Віскі – новий улюбленець Крістен Белл / Фото instagram.com/kristenanniebell
Перед тим, як його врятували, пес вступив у бій з вантажівкою і програв (ногу), але кому все одно потрібні чотири ноги? – так актриса прокоментувала минуле Віскі.
Зараз актриса, її чоловік, актор Декс Шепард та їх доньки Лінкольн (7 років) та Дельта (6 років) вчаться жити з новим членом родини.
У сім'ї акторів живе ще одна собака – Френк. Крістен Белл ділиться у своєму інстаграмі фото, де вона відпочиває на ліжку з обома собаками на руках.
До теми Жінка усиновила покинутого собаку, а той врятував її: щаслива історія
Поділитися новиною