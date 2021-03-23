Маленький пес потрапив під вантажівку й втратив одну з лапок. Однак це не завадило йому знайти люблячу родину і свій постійний дім.

Популярна американська актриса Крістен Белл взяла у свою родину нового собаку. Песик постраждав у автокатастрофі й втратив задню лапу.

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Так виглядає Віскі – новий улюбленець Крістен Белл / Фото instagram.com/kristenanniebell

Перед тим, як його врятували, пес вступив у бій з вантажівкою і програв (ногу), але кому все одно потрібні чотири ноги? – так актриса прокоментувала минуле Віскі.

Зараз актриса, її чоловік, актор Декс Шепард та їх доньки Лінкольн (7 років) та Дельта (6 років) вчаться жити з новим членом родини.

У сім'ї акторів живе ще одна собака – Френк. Крістен Белл ділиться у своєму інстаграмі фото, де вона відпочиває на ліжку з обома собаками на руках.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina та дізнайтеся більше про собак тут.

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