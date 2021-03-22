Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших українських зірок в інстаграмі з понад 3,5 мільйонами підписників. Сторінка ніяк не обходиться без її песика – милого веста зі смішною кличкою Рафік.

Втім Рафік і сам став зіркою: має власну сторінку в інстаграмі, на якій понад 42 тисячі підписників. Усі дописи на ній нібито публікує сам Рафік. Інколи жаліється на власницю, розповідає про витівки і ділиться секретами про життя із телеведучою.

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Рафік, або повністю – Рафаель – Лесі Нікітюк – це вест-хайленд-вайт-тер'єр. У серпні 2021 року песику буде три роки. До нього у ведучої був песик такої ж породи, якого звали Гашик.

Що це за порода

Батьківщина вест-хайленд-вайт-тер'єра – Шотландія.

Породу виводили як мисливську для полювання на тварин, що мешкають в норах.

Шерсть у таких собак середньої довжини і обов'язково лише чисто-білого кольору.

Зріст собак цієї породи – 23 – 38 сантиметрів, вага 6 – 9 кілограмів.

Собачка компактна, тому цілком може мешкати у квартирі.

Дані на основі Вікіпедії

Песик – незмінний член родини і улюбленець Лесі Нікітюк. У її інстаграмі Рафік – один з найчастіших героїв фото.

Леся Нікітюк і її песик Рафік / Фото з інстаграму lesia_nikituk

Рафік їздив разом з Лесею Нікітюк Україною і знімався у її шоу "Ле Маршрутка". Його часто можна помітити за лаштунками шоу, які веде його господиня. А ще – Рафіка часто помічають в обіймах інших телезірок України: песик дружній і любить увагу.



Рафік на зйомках у Чигирині / Фото зі сторінки r.a.f.i.k_official

Рафік кастрований пес

Історію того, чому Рафік став кастрованим, Леся Нікітюк у своєму інстаграмі розповідала досить детально. Вона зазначила: відвезла пса на операцію через те, що існував ризик онкологічного захворювання.

Справа у тому, що в Рафіка з народження не вилізли назовні яєчка.

Його дзвіночки так і не побачили світ і після сьогоднішньої операції вже і не побачать. Вони трохи відрізнялися від дзвіночків інших собак – вони залишилися всередині з народження,

– розповіла Леся Нікітюк.

Операція Рафіка минула успішно, песик після неї почувався добре.

Аби підтримати свого улюбленця, який ходив у спеціальному ковпаку, Леся Нікітюк жартома і собі такий одягла на шию.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®