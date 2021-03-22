Леся Никитюк является одной из самых популярных украинских звезд в инстаграме с более 3,5 миллионами подписчиков. Страница никак не обходится без ее собачки – милого веста со смешной кличкой Рафик.

Впрочем Рафик и сам стал звездой: имеет собственную страницу в инстаграме, на которой более 42 тысяч подписчиков. Все посты на ней якобы публикует сам Рафик. Иногда жалуется на владелицу, рассказывает о проделках и делится секретами о жизни с телеведущей.

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Рафик, или полностью – Рафаэль – Леси Никитюк – это вест-хайленд-уайт-терьер. В августе 2021 собачке будет три года. До него у ведущей был песик такой же породы, которого звали Гашик.

Что это за порода

Родина Вест-хайленд-уайт-терьера – Шотландия.

Породу выводили как охотничью для охоты на животных, обитающих в норах.

Шерсть у таких собак средней длины и обязательно только чисто-белого цвета.

Рост собак этой породы – 23 – 38 сантиметров, вес 6 – 9 килограммов.

Собачка компактная, поэтому вполне может жить в квартире.

Данные на основе Википедии

Собачка – неизменный член семьи и любимец Леси Никитюк. В ее инстаграме Рафик – один из самых частых героев фото.

Леся Никитюк и ее песик Рафик / Фото с инстаграма lesia_nikituk

Рафик ездил вместе с Лесей Никитюк по Украине и снимался в ее шоу "Ле Маршрутка". Его часто можно заметить за кулисами шоу, которые ведет его хозяйка. А еще – Рафика часто замечают в объятиях других телезвезд Украины: собака дружественный и любит внимание.



Рафик на съемках в Чигирине / Фото со страницы r.a.f.i.k_official

Рафик кастрированный пес

Историю того, почему Рафик стал кастрированным, Леся Никитюк в своем инстаграме рассказывала достаточно подробно. Она отметила: увезла пса на операцию из-за того, что существовал риск онкологического заболевания.

Дело в том, что у Рафика с рождения не вылезли наружу яички.

Его колокольчики так и не увидели свет и после сегодняшней операции уже и не увидят. Они немного отличались от колокольчиков других собак – они остались внутри с рождения,

– рассказала Леся Никитюк.

Операция Рафика прошла успешно, собака после нее чувствовала себя хорошо.

Чтобы поддержать своего любимца, который ходил в специальном колпаке, Леся Никитюк в шутку и себе такой надела на шею.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®