Хит в жару: коврик для животных с эффектом охлаждения
Источник:24 канал
Четвероногим любимцам в жару так же трудно (если даже не хуже), как и их хозяевам. Поэтому производители аксессуаров для животных придумывают новые и инновационные решения для спасения собак и кошек от духоты.
Бесспорный хит, который набирает популярность в соцсетях – охлаждающий коврик. Рассказываем, как он работает, сколько стоит и действительно ли нравится животным.
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Охлаждающий коврик для животных
Главная особенность коврика с эффектом охлаждения – автономность и легкость в использовании.
Его не нужно:
- подключать в розетку;
- замораживать;
- поливать водой;
- менять батарейки.
Секрет охлаждения в специальной жидкости, которая содержится внутри. Это твердый полимерный гель, который забирает тепло у объекта и передает его в окружающую среду. Главное условие, при которой работает коврик – животное должно на него лечь. Если на покрытии никого нет, то гель не работает.
Охлаждающий коврик для собак / Фото с Ferplast
Температура, на которую охлаждает коврик, только на 5 – 10 градусов ниже, чем температура тела животного. Поэтому не стоит переживать, что любимец простудится от перепада температур.
Работает коврик в течение от 2 до 4 часов, в зависимости от марки производителя. После того ему необходимо час "отдохнуть", а затем – снова можно ложиться и охлаждаться.
Правда, стоит быть осторожными: острые когти животных могут проколоть защитное покрытие. Поэтому охлаждающая жидкость может просто вытечь и эффект холода исчезнет.
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Как работает охлаждающий коврик для собак и кошек: смотрите видео
Сколько стоит охлаждающий коврик для животных
Прежде всего цена зависит от размера коврика. Маленькие подойдут для щенков, котят и маленьких пород собак. Большие же предназначены для больших собак или 2 – 3 любимцев.
- 40 на 30 сантиметров – 135 гривен;
- 65 на 50 сантиметров – 370 гривен;
- 90 на 50 сантиметров – около 400 гривен.