Безперечний хіт, який набирає популярності у соцмережах – охолоджувальний килимок. Розповідаємо, як він працює, скільки коштує і чи справді подобається тваринам.

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Охолоджувальний килимок для тварин

Головна особливість килимка з ефектом охолодження – автономність і легкість у використанні.

Його не потрібно:

підключати в розетку;

заморожувати;

поливати водою;

міняти батарейки.

Секрет охолодження у спеціальній рідині, що міститься всередині. Це твердий полімерний гель, який забирає тепло в об'єкта і передає його у навколишнє середовище. Головна умова, за якої працює килимок – тварина має на нього лягти. Якщо на покритті нікого немає, то гель не працює.



Охолоджувальний килимок для собак / Фото з Ferplast

Температура, на яку охолоджує килимок, лише на 5 – 10 градусів нижча, ніж температура тіла тварини. Тому не варто переживати, що улюбленець застудиться від перепаду температур.

Працює килимок протягом від 2 до 4 годин, залежно від марки виробника. Після того йому необхідно годину "відпочити", а згодом – знову можна лягати і охолоджуватися.

Щоправда, варто бути обережними: гострі кігті тварин можуть проколоти захисне покриття. Відтак охолоджувальна рідина може просто витікти і ефект холоду зникне.

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Скільки коштує охолоджувальний килимок для тварин

Перш за все ціна залежить від розміру килимка. Маленькі підійдуть для цуценят, кошенят і малих порід собак. Великі ж призначені для великих собак чи 2 – 3 улюбленців.

40 на 30 сантиметрів – 135 гривень;

65 на 50 сантиметрів – 370 гривень;

90 на 50 сантиметрів – близько 400 гривень.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.