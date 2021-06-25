Бесспорный хит, который набирает популярность в соцсетях – охлаждающий коврик. Рассказываем, как он работает, сколько стоит и действительно ли нравится животным.

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Охлаждающий коврик для животных

Главная особенность коврика с эффектом охлаждения – автономность и легкость в использовании.

Его не нужно:

подключать в розетку;

замораживать;

поливать водой;

менять батарейки.

Секрет охлаждения в специальной жидкости, которая содержится внутри. Это твердый полимерный гель, который забирает тепло у объекта и передает его в окружающую среду. Главное условие, при которой работает коврик – животное должно на него лечь. Если на покрытии никого нет, то гель не работает.



Охлаждающий коврик для собак / Фото с Ferplast

Температура, на которую охлаждает коврик, только на 5 – 10 градусов ниже, чем температура тела животного. Поэтому не стоит переживать, что любимец простудится от перепада температур.

Работает коврик в течение от 2 до 4 часов, в зависимости от марки производителя. После того ему необходимо час "отдохнуть", а затем – снова можно ложиться и охлаждаться.

Правда, стоит быть осторожными: острые когти животных могут проколоть защитное покрытие. Поэтому охлаждающая жидкость может просто вытечь и эффект холода исчезнет.

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Как работает охлаждающий коврик для собак и кошек: смотрите видео

Сколько стоит охлаждающий коврик для животных

Прежде всего цена зависит от размера коврика. Маленькие подойдут для щенков, котят и маленьких пород собак. Большие же предназначены для больших собак или 2 – 3 любимцев.