Существует немало мифов о том, как нужно помогать собакам в жару. Помните, что короткая стрижка и открытые окна в машине не пойдут на пользу вашему любимцу.

К теме Как сделать ваш дом и сад более безопасными для собаки: важные советы

Прогулки

Лучше всего – гулять до и после жары: рано утром и поздно вечером. Старайтесь не выходить на улицу в самые жаркие часы. Избегайте прогулок по асфальтовым дорожкам и тротуарам – они нагреваются очень сильно и могут привести к ожогам подушечек лап.



Избегайте прогулок под палящим солнцем / Фото Unsplash

Обливание

Ни в коем случае не обливайте собаке спину и голову во время прогулки. На солнце шерсть очень быстро нагревается и это дает обратный эффект. Особенно опасна такая процедура для собак с длинной шерстью.

Можно намочить собаке живот, грудь и подмышки. Старайтесь мочить именно кожу, а не шерсть. Используйте прохладную, но не слишком холодную воду. Резкое изменение температуры точно не пойдет на пользу собакам.

Вода для питья

Летом собаки пьют гораздо больше, поэтому всегда следите за тем, чтобы у любимца была чистая прохладная вода. Берите с собой на прогулку бутылку воды и мисочку, или специальные поилки. А еще – позаботьтесь о бездомных животных и также наливайте им воду.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Стрижка



Не нужно коротко стричь длинношерстных собак / Фото Unsplash

Немало хозяев думают, что в жару нужно стричь своих любимцев как можно короче. Однако это не так. Пушистых собак нельзя коротко стричь ни летом, ни зимой. Шерсть выполняет функции своеобразного кондиционера и защищает животное от жары.

Стрижка для животного летом – все равно что снять с человека панаму или кепку на солнце, потому что "в них жарко". Поэтому не злоупотребляйте стрижкой. Максимум, что вы можете сделать – немного укоротить шерсть любимца и регулярно вычесывать подшерсток.

Морда

Помните, что единственный способ охладиться для собаки – открыть рот и высунуть язык. Позаботьтесь, чтобы в наморднике животное могло сделать это свободно. На лето лучше выбирать металлический вариант.

Поездки в машине

Для собаки действуют те же правила, что и для людей. Заботьтесь о температуре в салоне, время от времени делайте остановки для того, чтобы животное могло попить.



Не оставляйте собаку в машине даже с открытыми окнами / Фото Unsplash

Вам понравится Собачки vs непогода: милые фото песиков в дождевиках и сапожках