В группе публикуют не только забавные фото котиков, которые заснули в ящике с инструментами. Здесь есть, например, фото кошки, которая сдает кровь, чтобы спасти других пушистиков.

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Momma Mia

Эта кошка только что сдала кровь, чтобы спасти котят
Эта кошка только что сдала кровь, чтобы спасти котят / Фото Reddit

Когда солгал в резюме, а все равно получил работу

Надпись на шлейке
Надпись на шлейке "Охранная собака" / Фото Reddit

Работник ветеринарной клиники

Когда пришел на прием, а тебя встречает кот
Когда пришел на прием, а тебя встречает кот / Фото Reddit

Профессиональный строитель

Немного устал на работе
Немного устал на работе / Фото Reddit

Кошка, которая работает в музыкальном магазине

И помогает выбрать музыку по вкусу
И помогает выбрать музыку по вкусу / Фото Reddit

Роскошный фон

Вот только кот, который работает фоном, не очень доволен
Вот только кот, который работает фоном, не очень доволен / Фото Reddit

Кот-юрист

Этого малыша подобрали с улицы и трудоустроили
Этого малыша подобрали с улицы и "трудоустроили" / Фото Reddit

Директор офисной морали


Ну где еще вы видели такого серьезного кота? / Фото Reddit

Охранник арбузов

Только посмотрите на эту суровую морду
Только посмотрите на эту суровую морду / Фото Reddit

Забавный медик

Не поможет вам, потому что у него лапки
Не поможет вам, потому что у него лапки / Фото Reddit

Кот-охранник

Этот рыжий котик любит смотреть кадры с камер наблюдения
Этот рыжий котик любит смотреть кадры с камер наблюдения / Фото Reddit

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Майор Чивас

А этому коту-пожарному из Киева даже присвоили звание майора
А этому коту-пожарному из Киева даже присвоили звание майора / Фото Reddit

 

 