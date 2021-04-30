В группе публикуют не только забавные фото котиков, которые заснули в ящике с инструментами. Здесь есть, например, фото кошки, которая сдает кровь, чтобы спасти других пушистиков.
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Momma Mia
Эта кошка только что сдала кровь, чтобы спасти котят / Фото Reddit
Когда солгал в резюме, а все равно получил работу
Надпись на шлейке "Охранная собака" / Фото Reddit
Работник ветеринарной клиники
Когда пришел на прием, а тебя встречает кот / Фото Reddit
Профессиональный строитель
Немного устал на работе / Фото Reddit
Кошка, которая работает в музыкальном магазине
И помогает выбрать музыку по вкусу / Фото Reddit
Роскошный фон
Вот только кот, который работает фоном, не очень доволен / Фото Reddit
Кот-юрист
Этого малыша подобрали с улицы и "трудоустроили" / Фото Reddit
Директор офисной морали
Ну где еще вы видели такого серьезного кота? / Фото Reddit
Охранник арбузов
Только посмотрите на эту суровую морду / Фото Reddit
Забавный медик
Не поможет вам, потому что у него лапки / Фото Reddit
Кот-охранник
Этот рыжий котик любит смотреть кадры с камер наблюдения / Фото Reddit
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Майор Чивас
А этому коту-пожарному из Киева даже присвоили звание майора / Фото Reddit