В группе публикуют не только забавные фото котиков, которые заснули в ящике с инструментами. Здесь есть, например, фото кошки, которая сдает кровь, чтобы спасти других пушистиков.

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Momma Mia



Эта кошка только что сдала кровь, чтобы спасти котят / Фото Reddit

Когда солгал в резюме, а все равно получил работу



Надпись на шлейке "Охранная собака" / Фото Reddit

Работник ветеринарной клиники



Когда пришел на прием, а тебя встречает кот / Фото Reddit

Профессиональный строитель



Немного устал на работе / Фото Reddit

Кошка, которая работает в музыкальном магазине



И помогает выбрать музыку по вкусу / Фото Reddit

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Роскошный фон



Вот только кот, который работает фоном, не очень доволен / Фото Reddit

Кот-юрист



Этого малыша подобрали с улицы и "трудоустроили" / Фото Reddit

Директор офисной морали



Ну где еще вы видели такого серьезного кота? / Фото Reddit

Охранник арбузов



Только посмотрите на эту суровую морду / Фото Reddit

Забавный медик



Не поможет вам, потому что у него лапки / Фото Reddit

Кот-охранник



Этот рыжий котик любит смотреть кадры с камер наблюдения / Фото Reddit

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Майор Чивас