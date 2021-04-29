Мона Лиза с котиком: художница добавляет своего толстого кота на знаменитые картины – фото
Мы знаем, что вы любите кошек. Они очень красивые и грациозные, а плавность их движений завораживает. Именно поэтому художница Светлана Петрова решила улучшить полотна известных художников и добавить на них своего котика.
Источник:Boredpanda
Рыжий кот гармонично разместился на картинах Ван Гога, Леонардо да Винчи, Фриды Кало, Диего Веласкеса и других выдающихся художников. Этими "шедеврами" даже поделились некоторые музеи на своих страницах в интернете.
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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