Мы знаем, что вы любите кошек. Они очень красивые и грациозные, а плавность их движений завораживает. Именно поэтому художница Светлана Петрова решила улучшить полотна известных художников и добавить на них своего котика.

Рыжий кот гармонично разместился на картинах Ван Гога, Леонардо да Винчи, Фриды Кало, Диего Веласкеса и других выдающихся художников. Этими "шедеврами" даже поделились некоторые музеи на своих страницах в интернете. Читайте Самые дружелюбные породы кошек: есть ли среди них ваша #1

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Фото @fatcatart / instagram Чтобы любимцы могли оставаться здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100 % питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию. #5

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Фото @fatcatart / instagram Интересно Точная копия больших: создали стильную мини-мебель для котов #15

Фото @fatcatart / instagram