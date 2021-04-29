Мона Ліза з котиком: художниця додає свого товстого кота на знамениті картини – фото
Ми знаємо, що ви любите котиків. Вони дуже красиві та граційні, а плавність їх рухів заворожує. Саме тому художниця Світлана Петрова вирішила покращити полотна відомих художників і додати на них свого котика.
Джерело:Boredpanda
Рудий кіт гармонійно розмістився на картинах Ван Гога, Леонардо да Вінчі, Фріди Кало, Дієго Веласкеса та інших видатних митців. Цими "шедеврами" навіть поділилися деякі музеї на своїх сторінках в інтернеті.
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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Фото @fatcatart / instagram
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