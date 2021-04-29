Ми знаємо, що ви любите котиків. Вони дуже красиві та граційні, а плавність їх рухів заворожує. Саме тому художниця Світлана Петрова вирішила покращити полотна відомих художників і додати на них свого котика.

Рудий кіт гармонійно розмістився на картинах Ван Гога, Леонардо да Вінчі, Фріди Кало, Дієго Веласкеса та інших видатних митців. Цими "шедеврами" навіть поділилися деякі музеї на своїх сторінках в інтернеті. Читайте Найдружелюбніші породи кішок: чи є серед них ваша #1

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Фото @fatcatart / instagram Щоб улюбленці залишатися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю. #5

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Фото @fatcatart / instagram Цікаво Точнісінька копія великих: створили стильні мінімеблі для котів #15

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