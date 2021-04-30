До публікацій потрапляють не тільки кумедні фото котиків, які заснули в ящику з інструментами. Тут є, наприклад, фото кішки, яка здає кров, щоб врятувати інших пухнастиків.
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Momma Mia
Ця кішка щойно здала кров, щоб врятувати кошенят / Фото Reddit
Коли збрехав у резюме, а все одно отримав роботу
Напис на шлейці "Охоронна собака" / Фото Reddit
Працівник ветеринарної клініки
Коли прийшов на прийом, а тебе зустрічає кіт / Фото Reddit
Фаховий будівельник
Трішки втомився на роботі / Фото Reddit
Кішка, яка працює в музичному магазині
Й допомагає обрати музику до смаку / Фото Reddit
Розкішний фон
От тільки кіт, який працює фоном, не дуже задоволений / Фото Reddit
Кіт-юрист
Цього малюка підібрали з вулиці і "працевлаштували" / Фото Reddit
Директор офісної моралі
Ну де ще ви бачили такого серйозного кота? / Фото Reddit
Охоронець кавунів
Тільки погляньте на цю сувору морду / Фото Reddit
Кумедний медик
Не допоможе вам, бо у нього лапки / Фото Reddit
Кіт-охоронець
Цей рудий котик полюбляє дивитися кадри з камер спостереження / Фото Reddit
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Майор Чівас
А цьому коту-пожежнику із Києва навіть надали звання майора / Фото Reddit