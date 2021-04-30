До публікацій потрапляють не тільки кумедні фото котиків, які заснули в ящику з інструментами. Тут є, наприклад, фото кішки, яка здає кров, щоб врятувати інших пухнастиків.

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Momma Mia

Ця кішка щойно здала кров, щоб врятувати кошенят
Ця кішка щойно здала кров, щоб врятувати кошенят / Фото Reddit

Коли збрехав у резюме, а все одно отримав роботу

​Напис на шлейці
Напис на шлейці "Охоронна собака" / Фото Reddit

Працівник ветеринарної клініки

​Коли прийшов на прийом, а тебе зустрічає кіт
Коли прийшов на прийом, а тебе зустрічає кіт / Фото Reddit

Фаховий будівельник

​Трішки втомився на роботі
Трішки втомився на роботі / Фото Reddit

Кішка, яка працює в музичному магазині

​Й допомагає обрати музику до смаку
Й допомагає обрати музику до смаку / Фото Reddit

Розкішний фон

От тільки кіт, який працює фоном, не дуже задоволений
От тільки кіт, який працює фоном, не дуже задоволений / Фото Reddit

Кіт-юрист

Цього малюка підібрали з вулиці і
Цього малюка підібрали з вулиці і "працевлаштували" / Фото Reddit

Директор офісної моралі


Ну де ще ви бачили такого серйозного кота? / Фото Reddit

Охоронець кавунів

Тільки погляньте на цю сувору морду
Тільки погляньте на цю сувору морду / Фото Reddit

Кумедний медик

​Не допоможе вам, бо у нього лапки
Не допоможе вам, бо у нього лапки / Фото Reddit

Кіт-охоронець

Цей рудий котик полюбляє дивитися кадри з камер спостереження
Цей рудий котик полюбляє дивитися кадри з камер спостереження / Фото Reddit

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Майор Чівас

​А цьому коту-пожежнику із Києва навіть надали звання майора
А цьому коту-пожежнику із Києва навіть надали звання майора / Фото Reddit

 

 

 