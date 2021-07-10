Часто фото этих выходок животных радуют, веселят и удивляют. На сторици в инстаграми Brokencattos автор публикует самые необычные поступки животных.
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Коты способны на интересные выходки
Гарантировано вылечат вашу депрессию,
– написал автор о подборку фото.
# 1 Автор шутку заметил, что "уже миллион раз говорил своему коту прекратить открывать в доме мижвимирний портал".
# 2 Дети – это весело!
# 3 Редкий и неуловимый кот-летучая мышь в естественной среде обитания...
# 4 "Мой кот чихнул, как только я сделал этот снимок", – написал автор.
# 5 Кот довольно необычно прыгает, но выражение лица женщины также стоит внимания.
# 6 Кот планирует что-то плохо, несомненно.
# 7 "Кто будет есть обработанные сладости, когда у вас есть теплая живая плоть?", – в шутку написали авторы.
# 8 Танец на пилоне в исполнении кота.
# 9 Нельзя обвинять котов ненависти к воде
# 10 "Не говори со мной, я злой", – прокомментировали фото пользователи.
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