Часто фото этих выходок животных радуют, веселят и удивляют. На сторици в инстаграми Brokencattos автор публикует самые необычные поступки животных.

К теме Кошки пьют недостаточно воды: как помочь их организму с Purina®

Коты способны на интересные выходки

Гарантировано вылечат вашу депрессию,
написал автор о подборку фото.

# 1 Автор шутку заметил, что "уже миллион раз говорил своему коту прекратить открывать в доме мижвимирний портал".

Коты ведут себя очень странно

# 2 Дети – это весело!

Кот с котятами

# 3 Редкий и неуловимый кот-летучая мышь в естественной среде обитания...Кот-летучая мышь

# 4 "Мой кот чихнул, как только я сделал этот снимок", – написал автор.кот чихнул

# 5 Кот довольно необычно прыгает, но выражение лица женщины также стоит внимания.Кот летит в воздухе

# 6 Кот планирует что-то плохо, несомненно.Кот с довольно необычным выражением лица

# 7 "Кто будет есть обработанные сладости, когда у вас есть теплая живая плоть?", – в шутку написали авторы.

Кто итиме шоколад

# 8 Танец на пилоне в исполнении кота.

Танец на пилоне в исполнении кота

# 9 Нельзя обвинять котов ненависти к воде

Коты в воде

# 10 "Не говори со мной, я злой", – прокомментировали фото пользователи.кот устал

Интересно В Полтаве полиция остановила автомобиль за нарушение и нашла под капотом котенка