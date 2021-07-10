Часто фото цих витівок тварин тішать, веселять та дивують. На сторінці в інстаграмі Brokencattos автор публікує найбільш незвичні вчинки тварин.
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Коти здатні на цікаві витівки
Гарантовано вилікують вашу депресію,
– написав автор про підбірку фото.
#1 Автор жартома зауважив, що "вже мільйон разів казав своєму коту припинити відкривати в будинку міжвимірний портал".
#2 Діти – це весело!
#3 Рідкісний та невловимий кіт-кажан в природному середовищі існування…
#4 Мій кіт чхнув, як тільки я зробив цей знімок.
#5 Кіт доволі незвично стрибає, але вираз обличчя жінки також вартує уваги.
#6 Кіт планує щось зле, безсумнівно.
#7 "Хто їстиме оброблені солодощі, коли у вас є тепла жива плоть?", – жартома написали автори.
#8 Танець на пілоні у виконанні кота.
#9 Не можна звинувачувати котів за ненависть до води
#10 "Не говори зі мною, я злий", – прокоментували фото користувачі.
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