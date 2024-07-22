Поэтому котенок Ренго – новый работник МИД Литвы. Об этом ведомство написало в своих соцсетях.

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Котенок Ренго – новый работник МИД Литвы

По словам главы литовского МИД Габриелюса Лансбергиса, котенку Ренго присудили "звание официального кота Министерства иностранных дел Литовской Республики".

Крошечный котик-партизан нашел дорогу во двор МИДа и согласился быть завербованным в подразделение стратегических коммуникаций. У нас даже мышей нет, но ведь стратком – это о построении устойчивости, не так ли?

– говорится в заметке на Х.

В инстаграме МИД рассказало, что котенка заметили на прошлой неделе. Его поймали, накормили, показали ветеринару и дали приют. Он будет обеспечивать профилактику от мышей, хоть их там и не наблюдают.

Кота Лари могут выгнать из резиденции премьер-министра

Любимый кот Ларри, живущий в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, может покинуть свой дом. Возникли опасения относительно возможной стычки между Ларри, известным своим мастерством мышелова, и Джо-Джо, котом новоизбранного премьер-министра Кир Стармера.

Его отношения с другими котами "были непростыми". Ларри 4 года враждовал с другим котом-мышеловом в резиденции – Палмерстоном, который ушел в отставку в 2020 году. Поэтому, вероятно, с Джо-Джо у него тоже могут возникнуть конфликты.