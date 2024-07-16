Умное животное использует передние лапы, чтобы управлять транспортным средством, одновременно крутя педали задними лапами, демонстрируя исключительную координацию и мастерство. Видео – далее в материале!

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Пудель ездит на велосипеде

Проявив незаурядный талант, Сюй Лайфу, пудель из китайской провинции Цзянсу, привлек внимание зрителей по всей Азии своими навыками езды на велосипеде. Видео, на котором очаровательная собака с легкостью крутит педали на баскетбольной площадке, быстро стало вирусным, продвигая Сюй к славе уникальной и необыкновенной собаки.

Владелец научил пуделя ездить на велосипеде и скейтборде. В течение года хозяин терпеливо обучал собаку этим трюкам, а пудель демонстрировал любовь к этим видам спорта. Собака быстро освоил и скейтборд – всего за 5 дней.

Как Сюй освоил двухколесного железного друга: смотрите видео

Талант Сюй Лайфу вызвал целый ряд реакций со стороны общественности. В то время как некоторые люди выражали восхищение способностями животного, другие выражали беспокойство по поводу давления. Они заявили, что хозяин заставляет животное обучаться навыкам, которые не слишком нужны ему.