Его отношения с другими котами "были непростыми". Ларри 4 года враждовал с другим котом-мышеловом в резиденции - Палмерстоном, который ушел в отставку в 2020 году. Поэтому, вероятно, с Джо-Джо у него тоже могут возникнуть конфликты.

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Новый премьер приведет свою кошку в дом Ларри

Кир Стармер уверяет, что его кошку Джо-Джо любят его дети. Но менеджер по поведению животных говорит, что между котами может вспыхнуть напряженность, если Ларри почувствует угрозу от новой жительницы.

Специалисты советуют персоналу Даунинг-стрит, 10 не спешить знакомить котов, держать их в разных местах и приучать к запаху друг друга еще до того, как они увидятся. Так они могут спокойнее отреагировать друг на друга.

Ларри оставил "прощальный подарок"

По неожиданному повороту событий, Ларри, главный мышеловка Великобритании, оставил "прощальный подарок" Риши Сунаку после его поражения на выборах.

Наложил кучу в ботинок Сунака в память о старых временах,

- написал Ларри.

Канцлер Риши Сунак официально объявил о своей отставке, оставив должность вакантной. Поскольку лидер лейбористов Кейр Стармер еще не вступил в должность, остается исполняющим обязанности в Британии – кот Ларри.

Стоит отметить, что с 2011 года Ларри работает главным мышеловом в резиденции премьер-министра Великобритании. Из-за того, что резиденция расположена в старом доме, мыши и крысы являются постоянной проблемой. С 2011 года Ларри также ведет аккаунт в Твиттере от имени Х, где делится юмористическими анекдотами и шутками о британских премьер-министрах.

Кот Ларри на своей должности увидит уже шестого премьера. Британские СМИ шутят , что самая главная задача премьер-министров - это не проводить удачную политику, а смочь подружиться с Ларри.