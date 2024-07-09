Його стосунки з іншими котами "були непростими". Ларрі 4 роки ворогував з іншим котом-мишоловом у резиденції — Палмерстоном, який пішов у відставку у 2020 році. Тому, ймовірно, з Джо-Джо у нього теж можуть виникнути конфлікти.

Дивіться також Самі відчинили ворота і вирвалися на волю: величезне стадо корів влаштувало безлад у селі

Новий прем'єр приведе свою кішку в дім Ларрі

Кір Стармер запевняє, що його кішку Джо-Джо люблять його діти. Але менеджер з поведінки тварин каже, що між котами може спалахнути напруженість, якщо Ларрі відчує загрозу від нової мешканки.

Фахівці радять персоналу Даунінг-стріт, 10 не поспішати знайомити котів, тримати їх в різних місцях і привчати до запаху одне одного ще до того, як вони побачаться. Так вони можуть спокійніше відреагувати одне на одного.

Ларрі залишив "прощальний подарунок"

За несподіваним поворотом подій, Ларрі, головний мишоловка Великої Британії, залишив "прощальний подарунок" Ріші Сунаку після його поразки на виборах.

Наклав купу в черевик Сунака на згадку про старі часи,

— написав Ларрі.

Канцлер Ріші Сунак офіційно оголосив про свою відставку, залишивши посаду вакантною. Оскільки лідер лейбористів Кейр Стармер ще не вступив на посаду, залишається виконуючим обов'язки в Британії – кіт Ларрі.

Варто зазначити, що з 2011 року Ларрі працює головним мишоловом у резиденції прем'єр-міністра Великої Британії. Через те, що резиденція розташована в старому будинку, миші та щури є постійною проблемою. З 2011 року Ларрі також веде акаунт у Твіттері від імені Х, де ділиться гумористичними анекдотами та жартами про британських прем'єр-міністрів.

Кіт Ларрі на своїй посаді побачить уже шостого прем'єра. Британські ЗМІ жартують , що найголовніше завдання прем'єр-міністрів — це не проводити вдалу політику, а змогти подружитися з Ларрі.