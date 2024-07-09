Коровы устроили настоящий беспорядок в деревне

16-летний местный житель Леон Бокс едва не погиб, когда неконтролируемое стадо коров бросилось на него. Подросток был вынужден выскочить на дорогу после того, как услышал, как коровы вырвались из загона, и увидел, что стадо движется прямо в его сторону.

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Джесс, 36-летняя мать подростка, сообщила, что вся семья наблюдала, как стадо животных промчалось мимо их дома примерно в 20:00. Считается, что инцидент произошел после того, как животным удалось открыть ворота в соседнем поле. Джесс описал шум стада как такой, что напоминал толчки землетрясения.

Мой старший как раз дошел до угла. Несколько его друзей сказали, что там бродит несколько коров. Они не видели никакой дороги, только кучу коров. Мой муж вышел с двумя младшими детьми. Он что-то услышал и подумал, что это дети,

– рассказала британка.



Коровы устроили настоящий беспорядок в деревне / Фото SWNS

37-летний Мэтт вместе с двумя детьми, девятилетним Чарли и семилетним Арчи, стали свидетелями того, как стадо коров вытоптало соседский сад. Инцидент разворачивался в течение нескольких часов, прежде чем коровы были успешно загнаны обратно в загон с помощью полиции Северного Йоркшира.

По словам Джесс, коровы устроили беспорядок. В деревне довольно много мусора, но для многих жителей это событие стало довольно забавным.