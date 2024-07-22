Тож кошеня Ренго — новий працівник МЗС Литви. Про це відомство написало у своїх соцмережах.

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Кошеня Ренго – новий працівник МЗС Литви

За словами голови литовського МЗС Габріелюса Лансбергіса, кошеняті Ренго присудили "звання офіційного кота Міністерства закордонних справ Литовської Республіки".

Крихітний котик-партизан знайшов дорогу до двору МЗС і погодився бути завербованим до підрозділу стратегічних комунікацій. У нас навіть мишей немає, але ж стратком — це про побудову стійкості, чи не так?

— йдеться в дописі на Х.

В інстаграмі МЗС розповіло, що кошеня помітили минулого тижня. Його спіймали, нагодували, показали ветеринару і дали прихисток. Він забезпечуватиме профілактику від мишей, хоч їх там і не спостерігають.

Кота Ларі можуть вигнати з резиденції прем'єр-міністра

Улюблений кіт Ларрі, що мешкає в резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, може покинути свій дім. Виникли побоювання щодо можливої сутички між Ларрі, відомим своєю майстерністю мишолова, та Джо-Джо, котом новообраного прем'єр-міністра Кір Стармера.

Його стосунки з іншими котами "були непростими". Ларрі 4 роки ворогував з іншим котом-мишоловом у резиденції – Палмерстоном, який пішов у відставку у 2020 році. Тому, ймовірно, з Джо-Джо у нього теж можуть виникнути конфлікти.