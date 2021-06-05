Кота укачивает в машине: какие симптомы и как это преодолеть

Решили взять в путешествие на авто кота или планово везете его к ветеринару? Четвероногий нервно кричит, трясется и дышит ртом? Это одни из нескольких признаков, свидетельствующих о неприятной, но естественной вещи – кота в авто укачало.
Рассказываем, какие еще признаки свидетельствуют о том, что вашему коту некомфортно в машине, как его подготовить к вояжу и как подготовиться самому.
Узнайте Как облегчить стресс в любимца из-за поездки или разлуку с хозяином
Почему кота укачивает в дороге и какие симптомы
Самая распространенная причина кошачьего укачивания – сверхчувствительный вестибулярный аппарат, отвечающий за регулирование баланса и равновесия. Другая причина, которая вполне может накладываться на первую – тревожное состояние из-за выхода из зоны комфорта.Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.
Вестибулярный аппарат + стресс = укачивание / Фото с animaux.fr
Для некоторых котов укачивание со временем может стать условным рефлексом – любимец начинает ассоциировать автомобильные поездки с тошнотой и рвотой.
Симптомы укачивания котов подобные тем, которые проявляются во время тошноты:
- тревожное состояние;
- подавленность;
- жалобное мяуканье;
- частое облизывание губ;
- обильное слюнотечение;
- дыхание ртом;
- дрожь тела
- рвотные позывы;
- рвота;
- мочеиспускание, иногда дефекация.
Как помочь коту уменьшить или даже преодолеть укачивание
Укачивания кота в авто не несет серьезных и длительных последствий для здоровья. Впрочем, как и для человека. Но если двуногий может предсказать будущие неприятные ощущения и выпить специальные таблетки, то для четвероногих такой метод пока не полностью недоступен.
Существуют специальные препараты для собак, которые дают и кошкам, однако об этом стоит обязательно поговорить с ветеринаром. К тому же такие препараты не подходят котятам и взрослым кошкам, меньше 2,5 килограмма.
Также важно Перевозка собак в авто: как делать это безопасно
Как облегчить укачивание кота в пути
Транспортировка кошки в специальном боксе или переноске – самый безопасный вариант и для животного, и для людей. Поэтому ее должен иметь каждый владелец кота. Приучать к переноске кота необходимо еще дома – просто поставьте ее посреди комнаты, и кот обязательно в нее войдет.
Транспортировать кота необходимо в переноске / Фото Алены Захаровой / 24 канал
В переноску на дно положите полотенце или простыню, на котором кот спал раньше. Также можно положить его любимые вещи, на которых он иногда лежит.
Приучать животное к авто нужно как можно раньше: идеально в возрасте котенка. Можно начать с коротких поездок по окрестностям или даже из простого сидения в авто с выключенным двигателем.Важно! Не кормите животное за 2,5 – 3 часа до выезда, и не давайте ему много пить. Это убережет от рвоты и действительно облегчит укачивание.
Старайтесь создать коту комфортные условия в машине: не курите в дороге, не мчитесь на скорости и плавно заходите в повороты. Впрочем, это не только будет способствовать состоянию кота, но и обезопасит вас.
Не включайте громкую музыку, проветривайте машину и следите, чтобы питомец не перегрелся. Хороших путешествий!