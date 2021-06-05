Розповідаємо, які ще ознаки свідчать про те, що вашому коту некомфортно у машині, як його підготувати до вояжу і як підготуватися самому.
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Чому кота захитує в дорозі і які симптоми
Найпоширеніша причина котячого захитування – надчутливий вестибулярний апарат, який відповідає за регулювання балансу та рівноваги. Інша причина, яка цілком може накладатися на першу – тривожний стан через вихід із зони комфорту.
Вестибулярний апарат + стрес = захитування / Фото з animaux.fr
Для деяких котів захитування з часом може стати умовним рефлексом – улюбленець починає асоціювати автомобільні поїздки з нудотою і блювотою.
Симптоми захитування котів подібні до тих, що проявляються під час нудоти:
- тривожний стан;
- пригніченість;
- жалібне нявчання;
- часте облизування губ;
- рясна слинотеча;
- дихання ротом;
- тремтіння тіла;
- блювотні позиви;
- блювота;
- сечовипускання, іноді дефекація.
Як допомогти коту зменшити чи навіть подолати захитування
Захитування кота в авто не несе серйозних і довготривалих наслідків для здоров'я. Втім, як і для людини. Але якщо двоногий може передбачити майбутні неприємні відчуття і випити спеціальні таблетки, то для чотирилапих такий метод наразі не повністю недоступний.
Існують спеціальні препарати для собак, які дають і котам, однак про це варто обов'язково поговорити з ветеринаром. До того ж такі препарати не підходять кошенятам і дорослим котам, меншим за 2,5 кілограми.
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Як полегшити захитування кота у дорозі
Транспортування кішки в спеціальному боксі або переносці – найбезпечніший варіант і для тварини, і для людей. Тому його повинен мати кожен власник кота. Привчати до переноски кота необхідно ще вдома – просто поставте її посеред кімнати, і кіт обов'язково у неї зайде.
Транспортувати кота необхідно у переносці / Фото Альони Захарової / 24 канал
У переноску на дно покладіть рушник чи простирадло, на якому кіт спав раніше. Також можна покласти його улюблені речі, на яких він іноді лежить.
Привчати тварину до авто потрібно якомога раніше: ідеально у віці кошеняти. Можна почати з коротких поїздок по околицях чи навіть з простого сидіння в авто з вимкненим двигуном.
Намагайтеся створити коту комфортні умови в машині: не паліть у дорозі, не мчіть на швидкості і плавно заходьте у повороти. Зрештою, це не лише сприятиме стану кота, а й убезпечить вас.
Не вмикайте голосну музику, провітрюйте машину і стежте, щоб вихованець не перегрівся. Гарних подорожей!