Рассказываем, какие еще признаки свидетельствуют о том, что вашему коту некомфортно в машине, как его подготовить к вояжу и как подготовиться самому.

Узнайте Как облегчить стресс в любимца из-за поездки или разлуку с хозяином

Почему кота укачивает в дороге и какие симптомы

Самая распространенная причина кошачьего укачивания – сверхчувствительный вестибулярный аппарат, отвечающий за регулирование баланса и равновесия. Другая причина, которая вполне может накладываться на первую – тревожное состояние из-за выхода из зоны комфорта.

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Вестибулярный аппарат + стресс = укачивание / Фото с animaux.fr

Для некоторых котов укачивание со временем может стать условным рефлексом – любимец начинает ассоциировать автомобильные поездки с тошнотой и рвотой.

Симптомы укачивания котов подобные тем, которые проявляются во время тошноты :

тревожное состояние;

подавленность;

жалобное мяуканье;

частое облизывание губ;

обильное слюнотечение;

дыхание ртом;

дрожь тела

рвотные позывы;

рвота;

мочеиспускание, иногда дефекация.

Как помочь коту уменьшить или даже преодолеть укачивание

Укачивания кота в авто не несет серьезных и длительных последствий для здоровья. Впрочем, как и для человека. Но если двуногий может предсказать будущие неприятные ощущения и выпить специальные таблетки, то для четвероногих такой метод пока не полностью недоступен.

Существуют специальные препараты для собак, которые дают и кошкам, однако об этом стоит обязательно поговорить с ветеринаром. К тому же такие препараты не подходят котятам и взрослым кошкам, меньше 2,5 килограмма.

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Как облегчить укачивание кота в пути

Транспортировка кошки в специальном боксе или переноске – самый безопасный вариант и для животного, и для людей. Поэтому ее должен иметь каждый владелец кота. Приучать к переноске кота необходимо еще дома – просто поставьте ее посреди комнаты, и кот обязательно в нее войдет.



Транспортировать кота необходимо в переноске / Фото Алены Захаровой / 24 канал

В переноску на дно положите полотенце или простыню, на котором кот спал раньше. Также можно положить его любимые вещи, на которых он иногда лежит.

Приучать животное к авто нужно как можно раньше : идеально в возрасте котенка. Можно начать с коротких поездок по окрестностям или даже из простого сидения в авто с выключенным двигателем.

Важно! Не кормите животное за 2,5 – 3 часа до выезда, и не давайте ему много пить. Это убережет от рвоты и действительно облегчит укачивание.

Старайтесь создать коту комфортные условия в машине: не курите в дороге, не мчитесь на скорости и плавно заходите в повороты. Впрочем, это не только будет способствовать состоянию кота, но и обезопасит вас.