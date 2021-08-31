Кот научился самостоятельно доставать корм из шкафа: вирусное видео

Котик породы саванна настолько самостоятельный, что может сам себя прокормить. Он знает, где на кухне лежит корм и умеет его оттуда достать.

Умного питомца зовут Джейк и у него есть свой тикток. Видео с тем, как он "грабит" шкаф набрало почти 10 тысяч лайков более 100 тысяч просмотров.

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Кот, который сам достает корм

Джейк ловко запрыгивает в шкаф, аккуратно берет пачку корма зубами, а затем сбрасывает вниз. Джейк не устраивает на кухне беспорядок, сбрасывая все на своем пути. Он целенаправленно идет за кормом и осторожно достигает своего.

Кот научился на обоняние определять, где именно лежит его корм. Его хозяин рассказал: когда положил корм в другую полочку, Джейк все равно умудрился его найти. Он залез и туда, открыл ее и снова достал.

Какая это порода кота

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Джейк – кот породы саванна, это родственник дикого африканского сервала и домашней кошки. Они, как правило, имеют непредсказуемый, активный и смелый характер.



У котов саванн ушки имеют характерную завернуть форму / Скриншот с видео

Саванна входит в список одних из самых дорогих кошек в мире: за такого котенка заводчики просят 50 тысяч долларов. Интересно, что это одна из пород кошек, живущих дольше всего. Средний возраст саванны – 12 – 20 лет.

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Кот, который открывает холодильник

Подобный случай с котом в Украине недавно всколыхнул мировые СМИ. Кот Кола из Закарпатья научился самостоятельно открывать дверцу холодильника.

Кот из Закарпатья научился открывать холодильник: смотрите видео

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Люди были удивлены такому умению, а Кола появился на страницах международных изданий.