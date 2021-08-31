Умного питомца зовут Джейк и у него есть свой тикток. Видео с тем, как он "грабит" шкаф набрало почти 10 тысяч лайков более 100 тысяч просмотров.
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Кот, который сам достает корм
Джейк ловко запрыгивает в шкаф, аккуратно берет пачку корма зубами, а затем сбрасывает вниз. Джейк не устраивает на кухне беспорядок, сбрасывая все на своем пути. Он целенаправленно идет за кормом и осторожно достигает своего.
Кот научился на обоняние определять, где именно лежит его корм. Его хозяин рассказал: когда положил корм в другую полочку, Джейк все равно умудрился его найти. Он залез и туда, открыл ее и снова достал.
Какая это порода кота
Джейк – кот породы саванна, это родственник дикого африканского сервала и домашней кошки. Они, как правило, имеют непредсказуемый, активный и смелый характер.
У котов саванн ушки имеют характерную завернуть форму / Скриншот с видео
Саванна входит в список одних из самых дорогих кошек в мире: за такого котенка заводчики просят 50 тысяч долларов. Интересно, что это одна из пород кошек, живущих дольше всего. Средний возраст саванны – 12 – 20 лет.
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Кот, который открывает холодильник
Подобный случай с котом в Украине недавно всколыхнул мировые СМИ. Кот Кола из Закарпатья научился самостоятельно открывать дверцу холодильника.
Кот из Закарпатья научился открывать холодильник: смотрите видео
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Люди были удивлены такому умению, а Кола появился на страницах международных изданий.