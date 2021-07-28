Текст Майло появился на американском сайте о компьютерных играх Kotaku. Хозяйка черно-белого пушистого корреспондента – одна из авторов портала Лиза Мари Сегарра .

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Что кот Майло написал в своей статье

По словам владелицы, Майло – еще тот пройдоха, которому нравится обниматься и быть рядом. Он громко кричит и бесчинствует, если на него не обращать внимание.

Иногда Майло прыгает по клавиатуре, лежит на ней или стоит. Часто кот посылает в рабочие чаты Лизы Мари странные сообщения. Однажды он пробыл на клавиатуре настолько долго, что мессенджер не смог отправить это "послание".

Что известно о Kotaku? Это сайт и блог, который специализируется на компьютерных играх для различных платформ и жанров. Kotaku принадлежит медиакомпании G/O Media, в которую, кроме Kotaku, входят Gizmodo, Lifehacker.com и Jezebel. Kotaku.com входит в список 100 лучших и популярных блогов мира по версии компании CNET Networks.



Данные на основе Википедии

Однажды работники Kotaku решили, что тексты Майло необходимо показать людям. Возможно, кто-то увидит в этом зашифрованное послание.

Вот, что написал Майло:

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В комментариях пользователи отмечают, что кот использовал буквы с норвежского и датского алфавитов. Некоторые даже в шутку предложил вручить Майло Пулитцеровскую премию.

Почему этот кот написал такой неоднозначный, но смелый текст?

– иронично спросил пользователь.

Другой читатель назвал кота "лучшим современным писателем по имени Майло".