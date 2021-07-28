Текст Майло з'явився на американському сайті про комп'ютерні ігри Kotaku. Хазяйка чорно-білого пухнастого дописувача – одна з авторок порталу Ліза Марі Сеґарра.

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Що кіт Майло написав у своїй статті

За словами власниці, Майло – ще той пройдисвіт, якому подобається обійматися і бути поруч. Він голосно кричить і бешкетує, якщо на нього не звертати увагу.

Іноді Майло стрибає по клавіатурі, лежить на ній чи стоїть. Часто кіт надсилає у робочі чати Лізи Марі дивні повідомлення. Одного разу він пробув на клавіатурі настільки довго, що месенджер не зміг відправити це "послання".

Що відомо про Kotaku? Це сайт і блог, який спеціалізується на комп'ютерних іграх для різних платформ і жанрів. Kotaku належить медіакомпанії G/O Media, в яку, крім Kotaku, входять Gizmodo, Lifehacker.com і Jezebel. Kotaku.com входить в список 100 найкращих і популярних блогів світу за версією компанії CNET Networks.



Дані на основі Це сайт і блог, який спеціалізується на комп'ютерних іграх для різних платформ і жанрів. Kotaku належить медіакомпанії G/O Media, в яку, крім Kotaku, входять Gizmodo, Lifehacker.com і Jezebel. Kotaku.com входить в список 100 найкращих і популярних блогів світу за версією компанії CNET Networks.Дані на основі Вікіпедії

Одного дня працівники Kotaku вирішили, що тексти Майло необхідно показати людям. Можливо, хтось побачить у цьому зашифроване послання.

Ось, що написав Майло:

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У коментарях користувачі відзначають, що кіт використовував букви з норвезького і данського алфавітів. Дехто навіть жартома запропонував вручити Майло Пулітцерівську премію.

Чому цей кіт написав такий неоднозначний, але сміливий текст?

– іронічно запитав користувач.

Інший читач назвав кота "кращим сучасним письменником на ім'я Майло".

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