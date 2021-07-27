Зараз Кома виріс у дорослого 5-річного кота, має нового друга Гачі і є одним з найпопулярніших котів-інстаграмерів у Японії.

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Кома та Ультрамен як заспокійливе

Кома був крихітним чотириденним кошеням, коли його врятували. Господар годував маля спеціальною сумішшю через дитячу пляшечку.

Далі задля розваги господар став підкладати у коробку Коми іграшку Ультрамена і вкладати його у різні пози. Такі кумедні фото неабияк зайшли користувачам.

У різних позах Ультрамен наче заспокоював Кому та допомагав адаптуватися у новому домі.

Кошеня Кома та його іграшка Ультрамен / Фото з інстаграму komagram2015

Відтак профіль Коми із 2015 року наповнився його дорослими фото. Звісно, без Ультрамена теж не обходиться, але загалом кумедних планів і поз стало ще більше.



Ультрамен засмагає на дорослому Комі / Фото з інстаграму komagram2015

Ультрамен кожного року супроводжує Кому на його день народження. Цього дня господар влаштовує смішну фотосесію із тортом.



Кома і його святковий торт / Фото з інстаграму komagram2015

Згодом у Коми з'явився друг – чорно-білий кіт Гачі. Вони неабияк товаришують і тішать підписників спільними милими фото. Знаходять місце і для Ультрамена.



Кома, Гачі і Ультрамен / Фото з інстаграму komagram2015

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Кома та Гачі стали великими і дорослими котами, що ледве вміщаються в один кошик. Та це, здається, ще більше тішить користувачів.