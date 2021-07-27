Сейчас Кома вырос во взрослого 5-летнего кота, который имеет нового друга Хачи и стал одним из самых популярных котов-инстаграмеров в Японии.
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Кома и Ультрамен как успокоительное
Кома был крохотным четырехдневным котенком, когда его спасли. Хозяин кормил малыша специальной смесью из детской бутылочки.
Далее для развлечения хозяин стал подкладывать в коробку Коми игрушку Ультрамена и вкладывать его в разные позы. Такие забавные фото изрядно зашли пользователям.
В разных позах Ультрамен успокаивал Кому и помогал адаптироваться в новом доме.
Котенок Кома и его игрушка Ультрамен / Фото с инстаграма komagram2015
Потом профиль Коми с 2015 года наполнился его взрослыми фото. Конечно, без Ультрамена тоже не обходится, но в целом забавных планов и поз стало еще больше.
Ультрамен загорает на взрослом Коме / Фото с инстаграма komagram2015
Ультрамен ежегодно сопровождает Кому на его день рождения. В этот день хозяин устраивает смешную фотосессию с тортом.
Кома и его праздничный торт / Фото с инстаграма komagram2015
Впоследствии в Коми появился друг – черно-белый кот Хачи. Они изрядно дружат и радуют подписчиков совместными милыми фото. Находят место и для Ультрамена.
Кома, Хачи и Ультрамен / Фото с инстаграма komagram2015
Кома и Хачи стали большими и взрослыми котами, которые едва умещаются в одну корзину. Но это, кажется, еще больше радует пользователей.