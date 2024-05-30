Люси, кинопродюсер из Лидса (Великобритания), утешала себя, что Лео просто ушел жить к какой-то старенькой бабушке, но в глубине души чувствовала, что верного товарища, вероятно, сбила машина. Но все произошло иначе.

Читайте также Настоящий террор: дикие куры превратили жизнь жителей села в "ад"

Кот Лео нашелся через 9 лет после исчезновения

Недавно Воррингтоны решили завести нового домашнего любимца после долгих лет раздумий. Чтобы предотвратить трагические случаи, подобные тому, что произошел с их предыдущим домашним любимцем, они решили вместо него завести собак.

Песиков можно брать на прогулки, а коты гуляют сами по себе. Мы не хотели бы держать пушистика в доме или рисковать, что его собьет машина,

– объясняет Люси.

По удивительному стечению обстоятельств, прошлом году с женщиной связался ветеринар и сообщил, что ее пропавший кот Лео все еще жив. Неизвестно для нее, Лео жил в семье фермера вблизи Олдхэма, где его перепутали с другим котом и дали ему новое имя – Джесс.



Семья фермера оставила Лео себе / Фото Lucie Warrington

Правда открылась, когда кота отвезли к ветеринару из-за хромоты и обнаружили микрочип, содержащий информацию о его настоящем владельце.

Я сперва подумала: "Боже, нет". Наши собаки боятся всего – даже котов. Лео сейчас уже 14 лет... Да и мы живем уже в другом доме,

– объясняет Люси свое решение не забирать кота.

Семья фермера решила оставить Лео себе как домашнего любимца. Затем Воррингтонов любезно пригласили навестить Лео в его новом доме. Когда Люси воссоединилась со своим бывшим любимцем, который теперь наслаждается компанией овец, коз, черепах и кроликов, она не могла сдержаться, чтобы не рассмеяться.



Кот Лео исчез в 2014 году / Фото Lucie Warrington

Заметим, ранее француженка Селин недавно обнаружила, что ее пропавшая собака чихуахуа, которую считали мертвой после месяца отсутствия, на самом деле жива и здорова. Но за 1 700 километров от дома, – в Португалии.